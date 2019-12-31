

Уже по сложившийся традиции Международная общественная ассоциация «Personalitate» в девятый раз по своей версии определила «Личность года». Ассоциация отмечает заслуги людей не только разных национальностей, проживающих на территории Молдовы, но иностранных граждан, которые трудятся в нашей стране и вносят весомый вклад в ее развитие.



Личность – это человек, который способен жить в гармонии с собой и миром, тот, у кого хватает мудрости постигать сложную философию бытия. Поэтому личности, которые преумножают успехи государства, достойны того, чтобы о них говорила вся страна. Так считает президент и учредитель ассоциации «Personalitate» Сергей Евстратьев, который уже на протяжении девяти лет знакомит граждан с выдающимися людьми нашей страны.



СЕРГЕЙ ЕВСТРАТЬЕВ, ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АССОЦИАЦИИ «PERSONALITATE»

«Наша цель – поощрять личности, как сказано в названии, потому что личности определяют и личность страны, ведь вид страны – это личности, они создают имидж страны. И у нас такая цель: раз в году мы присуждаем, по нашей версии, звание «Личность года».



В этом году было определено 10 номинаций, охватывающих различные сферы деятельности. В номинации «Культура» премии удостоился Сергей Варсанов — знаменитый молдавский тенор, лауреат множества вокальных конкурсов, композитор.



СЕРГЕЙ ВАРСАНОВ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ

«Это очень хорошая номинация и премия, потому что на сегодня стране нужны личности. Я считаю, что есть незаменимые люди, и личности нужны для того, чтобы улучшить нашу жизнь и пойти вперед».



Особенность и уникальность этого конкурса в том, что оцениваются не только профессиональные, но и личностные качества лауреатов. Лауреатом премии в области «Журналистика» стал Станислав Выжга, генеральный директор нашего телеканала «Accent TV».



СТАНИСЛАВ ВЫЖГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕЛЕКАНАЛА «ACCENT TV»

«Огромное спасибо тем, кто следит за нашей работой, тем, для кого мы важны. Я тронут таким вниманием, и считаю, что это больше аванс на будущее, чем заслуженная награда. Я понимаю, как мало я успел сделать для своей страны, для этих людей и для общества, в целом, и понимаю, что это аванс, и буду стремиться работать дальше».



Весь коллектив «Accent TV» поздравляет Станислава Выжгу со столь почетной наградой и желает дальнейших успехов в профессиональной сфере, семейной жизни и руководстве родным телеканалом. А кто войдет в следующую, десятую десятку фаворитов ассоциации «Personalitate», узнаем в 2020 году.

