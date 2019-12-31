

Уходящий 2019-ый был годом существенного улучшения молдавско-российского сотрудничества. Такую оценку произошедшим за этот период событиям дал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Дипломат подчеркнул, что этот год был лучше, чем предыдущий, с точки зрения укрепления политического, экономического и культурного диалога между двумя государствами.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ

«В этом году у нас сменилось три правительства. И каждый раз, когда изменения происходили, наше посольство отвечало на большое количество вопросов, как для МИДа России, так и других госорганов РФ. Были частые контакты и с Госдумой, и с Советом Федерации.

Нас внимательно изучали и изучают. Вкладывают вместе с нами определенные надежды на то, что молдавско-российские отношения будут улучшаться».



И молдавско-российские отношения действительно улучшились, отмечает посол. Это стало заметнее после утверждения правительства Иона Кику, который на 4-ый день после принесения присяги отправился с визитом в Москву, где встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ

«Я присутствовал на этих переговорах, это были внушительные дискуссии и по времени, и, по сути, и по глубине рассмотрения определенных вопросов. Если сегодня рассматриваются вопросы каких-то соглашений, обогащение этих соглашений или подписание новых соглашений, то, в первую очередь, это результат встреч на межправительственном уровне».



Ожидания от взаимодействия с новым молдавским правительством в Москве очень большие, добавил Андрей Негуца.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ

«С учетом формирования новых правительств сделано было максимально. Я говорю и о предыдущем правительстве, но, в особенности, о нынешнем, что делается сейчас.

Практически упущений я не вижу здесь, но сейчас, с учетом того, что взаимодействие между центральными органами власти самое максимальное, то и ожидания здесь очень большие».



В уходящем году укрепились молдавско-российские отношения и на межрегиональном уровне. Андрей Негуца отметил, что в рамках своих рабочих визитов Президент Республики Молдова Игорь Додон налаживал контакты с Владимирской, Тульской, Омской областями. Также была совершена отдельная поездка в Республику Башкортостан и другие регионы.





АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ

«Эту идею и его поручения мы подхватили. В 19-ом году я побывал вместе с экономическими и политическими миссиями посольства в 9 новых регионах».



Посол отметил, что есть примеры прочных отношений между регионами, которые сложились давно. Это и Курская, Владимирская, Московская области, включая саму столицу. Но в 2019-ом география расширилась.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РФ



«Я несколько раз побывал в Ярославле, и они побывали у нас в посольстве. На выставке ВДНХ «Золотая осень» встречались. Взаимные презентации были, мы вино презентовали, они — свои сыры. В Ярославле хорошие производители сыров, и даже все начали оперировать, что сыр и вино — хорошая комбинация».



В работе на межрегиональном уровне есть и определенные трудности, признался посол. 85 субъектов Российской Федерации охватить очень сложно, если учесть, что в Молдове всего 32 района. Тем не менее, интерес к развитию подобного сотрудничества есть.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ



«Интерес большой. Мы встретились с таким моментом – если до этого фрукты привозили в центр и отсюда распределяли, то сейчас распределительные сети сами закупают нашу продукцию».



По мнению дипломата, росту товарооборота способствует и отмена таможенных пошлин на 5 из 14 товарных позиций, которые поставляются в Россию из Молдовы. Соответствующая договоренность была достигнута президентами Молдовы и России ещё в 2018-ом году.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ

«Мы ожидаем, что правительство обнулит эти таможенные пошлины в третий раз. То есть, будет действовать полтора года. Но одновременно с этим на последней встрече президента Игоря Додона и российского вице-премьера Дмитрия Козака был поставлен вопрос об отмене пошлин ещё на 5 товарных позиций из 14».



Андрей Негуца сообщил также, что в настоящее время ведутся переговоры и прорабатывается возможность совершения официального визита в Молдову руководства РФ. Соответствующее приглашение направлено в Кремль Игорем Додоном.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ

«Мы думаем, что тот задел, который есть: личные знакомства глав МИД и МИДЕИ, личное знакомство премьеров, тут давно знают нашего президента, по парламентской линии ничего не произошло, Зинаиду Петровну тут и так давно знают как руководителя фракции, а теперь как руководителя парламента. Я не вижу особых преград, которые могли бы помешать в 2020-м году иметь более тесные и политические, и экономические, и культурные отношения».



Негуца также отметил, что в новом году будут подписаны три новых межгосударственных соглашения: о пенсионном обеспечении, трудовой миграции и реадмиссии граждан двух стран.