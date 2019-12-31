

Контракт с российским концерном «Газпром» на поставку и транзит российского природного газа продлен, стоимость голубого топлива для конечного потребителя не повысится. Об этом премьер-министру Иону Кику было доложено главой компании «Молдовагаз» Вадимом Чебаном, в рамках специального заседание для прояснения ситуации с поставкой природного газа на территорию Республики Молдова, начиная с 1 января 2020 года.



Кроме того, глава «Молдовагаз» сообщил, что с «Газпромом» было подписано дополнение к расширению договора транзита газа через территорию Молдовы. В соответствии с операционным соглашением о точке взаимоподключения в нашей стране, через станцию Гребеники будет поставляться 8 миллионов кубометров в день, а через пункт Алексеевка - 4 миллиона кубометров. При необходимости объемы могут быть увеличены. В то же время, по словам Вадима Чебана, альтернативный сценарий поставок газа через реверс вполне функционален и при необходимости может быть реализован. В свою очередь, премьер Ион Кику потребовал от вице-премьера, главы Минфина Сергея Пушкуцы, уведомить Европейский банк реконструкции и развития о том, что правительство не будет применять соглашение о гарантийном письме. Чебан заверил премьер-министра в том, что компания оплачивает потребление газа перед «Газпромом» на 100%. В конце заседания глава кабмина поздравил руководство и команду «Молдовагаз» с предстоящими праздниками и призвал обеспечить непрерывность работы структуры.