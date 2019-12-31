

Уходящий 2019 год выдался сложным для всей Молдовы. Не стала исключением и Гагаузия. В этом году население автономии пережило три избирательные кампании: в феврале – парламентскую, в июле – башканскую, и в октябре – всеобщие местные выборы. Как развивались события в регионе, в рамках итоговой пресс-конференции рассказала Ирина Влах.



Говоря о кампании по выборам башкана автономии, Ирина Влах отметила, что этот период был сложным, но избиратели сумели справиться с оказываемым на них давлением. Влах также поблагодарила население автономии за оказанное ей доверие, подчеркнув, что сделает всё возможное, чтобы его оправдать.



ИРИНА ВЛАХ – БАШКАН ГАГАУЗИИ



«Это была непростая кампания, и я очень благодарна нашему мудрому народу, который смог противостоять этому давлению на каждого из вас: вам запрещали приходить к избирательным участкам, вас пугали, но это вас не остановило. Вы пришли, вы оказали доверие, и я думаю, что следующие 4 года в Гагаузии будут стабильность, порядок, взаимопонимание, и, конечно же, будет идти динамичная работа».



Башкан сообщила, бюджет автономии в 2019 году составил 884 миллиона леев. В следующем же году эта сумма превысит 1 миллиард леев, что, по мнению Ирины Влах, демонстрирует привлекательность автономии для представителей малого, среднего и крупного бизнеса.



ИРИНА ВЛАХ – БАШКАН ГАГАУЗИИ

«Впервые Гагаузская автономия имеет такой бюджет. Это – огромная заслуга наших экономических агентов, которые работают и платят налоги. И мы это видим по показателям. Только в этом году в Гагаузии было открыто 213 новых предприятий, 17 из которых – с международным капиталом. Около 10 компаний, которые были зарегистрированы в Кишиневе и перерегистрировались у нас в Гагаузии, и это говорит о том, что наш бюджет будет пополняться».



Влах напомнила, что к моменту ее прихода к власти в 2015 году, бюджет автономии был вдвое меньше и составлял всего 500 миллионов леев. Нужно было стремиться к тому, чтобы Гагаузия стала самодостаточной, чтобы доходная часть бюджета из года в год росла для того, чтобы еще больше внимания уделялось социальным проектам, и это получилось.



ИРИНА ВЛАХ – БАШКАН ГАГАУЗИИ

У нас в автономии – на социальные программы

«У нас в автономии уже работает около 17 социальных программ. Для сравнения, в 2018 году на социальные программы из бюджета автономии направлялось около 20 миллионов леев. В 2019 году на социальные программы – уже 49 миллионов леев, а на 2020 год запланировано уже 82 миллиона леев».



Ирина Влах уточнила, что социальные программы, реализуемые в автономии, затрагивают всё население Гагаузии, начиная от новорожденных и заканчивая людьми старшего возраста. Особое внимание, по словам башкана, руководство региона уделяет программе материнства и детства: если в 2016 году единовременное пособие по рождению первого ребенка составляло 400 леев, а на каждого последующего – 600 леев, то в 2020 году размер пособия увеличится более чем в 10 раз. Так, на каждого первого ребенка молодые родители получат единовременное пособие в размере 4,5 тысяч леев, а на всех последующих детей — по 6 тысяч леев. Башкан уточнила, что эти выплаты запланированы в бюджете автономии, при этом, роженицы получают единовременное пособие и из государственного бюджета.