

Под занавес уходящего года генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан подвел итоги своей деятельности за первые 2 месяца на посту столичного градоначальника. Чебан выразил удовлетворение достигнутыми за это время результатами, и заверил, что в 2020 году их будет гораздо больше. Генпримар подчеркнул, что за крайне короткие сроки удалось утвердить большинство предложенных проектов, принять бюджет муниципия на будущий год, снести 191 неавторизованный киоск, 169 рекламных панно, и приостановить ряд незаконных строек.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«2019-ый год был богат на события, но для Кишинева в этом году решающую роль сыграли местные выборы. Впервые за 20 лет нам удалось создать настоящую команду в примарии, составив ее из профессионалов, не по политическому принципу, людей, избранных Мунсоветом. Я говорю о вице-примарах, которые являются специалистами в своих областях. Хочу поблагодарить муниципальных советников за поддержку. Впервые за 20 лет у нас работают все 4 вице-примара. И, несмотря на то, что у нас нет коалиции в Мунсовете, большинство проектов было принято в присутствии всех в зале».



Другим очень важным достижением, по словам генпримара, является уровень сотрудничества, достигнутый между столичной примарией, правительством, парламентом и администрацией президента. В то же время, Чебан уточнил, что очень хочет, чтобы в будущем году возглавляемое им ведомство стало одной из самых прозрачных структур.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Мы хотим, чтобы примария стала прозрачной и открытой структурой к концу 2020 года, и для этого мы приложим все усилия. В тестовом режиме было запущено приложение eu.chișinău.md с двумя модулями. Один отвечает за сбор мусора, посредством второго кишиневцы могут сообщать о проблемах, с которыми сталкиваются в городе, а также о неработающем освещении. В скором времени, в ближайшие месяцы, мы запустим все модули. В течение месяца мы намерены открыть «единое окно», и работаем сейчас в этом направлении, для того, чтобы в этом «окне» получать всю разрешительную документацию на осуществление строительства. Максимум через полгода процесс будет автоматизирован таким образом, чтобы чиновники примарии больше не участвовали в принятии решений по выдаче разрешительных документов».



В то же время генпримар отметил, что в период своего мандата провел множество встреч с представителями международных организаций, экономическими агентами, строителями, IT-специалистами – с людьми, которые готовы сотрудничать для того, чтобы улучшить и украсить жизнь нашего города посредством исполнения проектов частно-государственного партнерства с примарией.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«За этот период было приостановлено 9 незаконных строек в разных секторах города, несмотря на то, что некоторые мои решения не нравятся строителям и некоторым чиновникам примарии, которые до сих пор работали, преследуя исключительно собственные интересы, а не букву закона. Мы больше не будем терпеть подобное!».



Без ложной скромности Чебан констатировал, что с его приходом в руководство примарии Кишинев стал чище, а дворы домов – более благоустроенными.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Улицы стали чище, дворы домов – благоустроеннее и чище, и всё это – благодаря нашим совместным усилиям. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы сохранить этот порядок и будем применять меры к тем, кто не хочет соблюдать чистоту. Та разруха, которая была до сих пор, больше не будет приниматься и прощаться. Менее чем за 3 недели был эвакуирован 191 киоск. Они больше не вернутся на улицы города!».



Ион Чебан уже выстроил четкий план действий на 2020 год, уточнив, что основными приоритетами в нем станут ремонт дорог и мостов, а также дополнительная комплектация автобусного парка.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Мы полностью восстановим улицы 31 Августа и Иона Крянгэ, а также Тигина. Начнем проектировочные работы на Мессаджер, Буковиней, Транснистрией, Индустриале, Быкулуй. Приступим к ремонту моста на улице Михай Витязул. У нас будет специальная программа по ремонту и поддержанию коммуникационных систем, а также по придворовым дорогам. Модернизация перекрестков, поиск средств на ремонт мостов на улицах Измайловской и Григоре Виеру, восстановление пешеходной инфраструктуры, модернизация общественного транспорта, комплектация автобусного парка. И мы не планируем отделаться закупкой 5 или 10 автобусов, мы хотим серьезного вмешательства для того, чтобы полностью решить проблему с трафиком общественного транспорта. И это касается не только пригородов, но и всего города».



Подводя итог, Ион Чебан поблагодарил всех за поддержку, сотрудничество и работу, пожелав всем счастливого Нового года. А вместе с колядующими в столичную примарию пришел настоящий праздник!