

Смена правительства в конце 2019 года обернулась принятием долгожданных решений для населения. Индексация пенсий два раза в год, единовременная помощь пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями, увеличение размера помощи в холодное время года и числа ее получателей — эти и многие другие инициативы президента и ПСРМ, которые многие годы откладывались в долгий ящик, наконец, удалось осуществить!



О проведении индексации пенсий дважды в год социалисты говорили давно. Говорили остро и прочувствованно, приводя множество аргументов, наглядно показывавших, что для подавляющего большинства пенсионеров жизнь в Молдове трудна, и проведение повторной индексации облегчило бы жизнь молдавским пенсионерам. В прошлом составе парламента депутаты-социалисты, будучи в оппозиции к демократам, не могли добиться принятия этой инициативы. После смены власти, сформировав парламентское большинство с блоком «ACUM» и прописав ряд социальных инициатив в соглашении о формировании этого большинства, социалисты были уверены: наконец можно будет помочь тем, кто особенно в этом нуждается. Но не тут-то было! Несмотря на то, что все свои обещания перед блоком «ACUM» социалисты выполнили, «акумовцы» категорически противились тому, чтобы исполнять предложения Партии социалистов, особенно социального характера.



ВЛАД БАТРЫНЧА - ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Мы приходили, в рабочем режиме, к правительству Санду с рядом инициатив, например – о повышении пенсий. Знаете, что нам на это говорило правительство, ответственность за которое нес блок «ACUM»? Говорили, что нет денег. И вот, к концу этого года, мы проголосовали и за индексацию пенсий дважды в год, и за множество выплат. Мы приходили со множеством идей, и каждый раз они нас просили не затрагивать эти проблемы, несмотря на то, что все эти пункты были прописаны в соглашении между 35-ю депутатами социалистами и депутатами от блока «ACUM».



Внедрение в жизнь инициативы о проведении индексации пенсий дважды в год стало возможным только после того, как правительство Майи Санду было отправлено в отставку, и был утвержден кабинет министров Иона Кику. Именно правительство, руководимое Кику, сумело изыскать средства для того, чтобы эта социальная инициатива и ряд других стали возможными.



ВЛАД БАТРЫНЧА - ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Сегодня я с уверенностью могу сказать, что горжусь, что, несмотря ни на что, мы смогли добиться повышения пенсий и проведения индексации дважды в год. И, как видите, это оказалось возможным, несмотря на заверения бывшего состава правительства в невозможности этого шага. В первом чтении был утвержден закон, отменяющий плату за аренду учебников в школах. На определенном этапе нам не удалось убедить проголосовать за это наших коллег по коалиции. Были увеличены зарплаты бюджетникам. И, что больше всего радует, так это то, что за эти проекты голосовали все депутаты парламента. Значит, это возможно! И именно для этого граждане выдали нам свой мандат доверия, для каждого из 101 депутата. И это очень хорошо, и это означает, что у нас для этого есть политическая воля!».



Также удалось изыскать средства для того, чтобы пенсионерам на зимние праздники была выделена социальная помощь в размере 700 леев. Уже со 2-го января ее смогут получить 625 тысяч пенсионеров. Кроме того, было принято решение увеличить материальную помощь в холодное время года с 350 леев до 500 леев. Количество семей, которые вправе рассчитывать на нее, также выросло. Удалось депутатам утвердить и еще одну президентскую инициативу, предусматривающую выплату пенсии в случае смерти одного из супругов-пенсионеров.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«К сожалению, некоторые люди умирают вскоре после выхода на пенсию. Поэтому я и вышел с инициативой, чтобы, если человек уходит из жизни, последующие 5 лет его пенсию получал супруг или супруга. Я считаю, что это правильно, и это первый шаг в данном направлении. Этот закон вступит в силу уже с 1 января».



По словам главы государства, он намерен расширить этот механизм, со временем увеличив этот период оплаты с 5 лет до 10 лет. Дальше, как отметил президент, эта система должна заработать так, чтобы человек, всю жизнь работавший и плативший пенсионные взносы, при выходе на пенсию сразу получал определенную сумму от накопленного им фонда, и уже сам решал, на что ее тратить.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«И, допустим, этот человек накопил за свою трудовую деятельность в фонде 1 миллион леев. Человек должен знать, что, выйдя на пенсию, он часть этих денег может сразу забрать и потратить ее на то, что считает необходимым. Это его деньги, он всю жизнь работал и всю жизнь платил в пенсионный фонд, поэтому государство должно обеспечить ему возврат этих денег».



Для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов вооруженных конфликтов было принято решение повысить ежемесячную надбавку к пенсии в три раза. Это нововведение коснется порядка 20 тысяч человек. Кроме того, будут выделены средства для существенного увеличения выплат молодым специалистам в области медицины и фармацевтики, которые едут на работу в районы Молдовы — с 45 тысяч леев до 120 тысяч леев для врачей и с 36 тысяч леев до 96 тысяч леев для фельдшеров. Также зарплата бюджетников будет увеличена минимум на 10%. Доля повышения составит 17,6% для преподавателей и воспитателей детских садов, 30% - для библиотекарей и работников культуры, 16% - для социальных работников. Также бюджетники получат годовую премию в размере не менее 50% от оклада. В данной связи председатель парламента Зинаида Гречаный, подводя итог этой сессии законодательного органа страны, заявила, что очень довольна тем, что депутаты разных политических партий сумели найти в себе силы, подумать о народе и проявить политическую зрелость, единогласно проголосовав за принятие всех этих социальных инициатив, призванных улучшить жизнь населения Молдовы.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Меня очень радует, что, несмотря даже на то, что сейчас в парламенте у нас нет большинства, некоторые социальные и экономические инициативы, пришедшие как со стороны президента Молдовы, так и со стороны правительства и от депутатов, были единогласно приняты всеми народными избранниками. И я считаю, что это очень и очень важное достижение. Потому что кто-то делает акцент на создание коалиции с тем-то или с тем-то, но у нас – другая задача: найти вопросы, которые нас объединяют, а не разъединяют».