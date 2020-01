Zece ani au zburat ca o clipă. Postul de televiziune ACCENT TV a marcat ]n 2019 jubileul de 10 ani, ani în care a parcurs o etapă deloc ușoară, dar a crescut de la o mică televiziune regională la un post de televiziune cu acoperire națională. Astăzi, ACCENT TV este o televiziune cu un amalgam de informații de calitate în și de interes public, cu transmisiuni în direct de la cele mai importante evenimente ale țării, talk-show-uri politice, dar și proiecte de autor. Însă cea mai înaltă culme pe care am reușit s-o atingem este faptul că am cucerit încrederea și atenția telespectatorilor.