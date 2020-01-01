Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил граждан страны с наступившим новым 2020-м годом и Рождеством:



"Уважаемые сограждане, дорогие друзья!



Уходящий год останется в истории нашей страны как год, в котором мы стали заново учиться жить свободно. Это год, когда победила демократия, а граждане вернули себе страну.



Для меня лично это был самый важный и в то же время самый сложный год с тех пор, как я пришел в политику. Это был год, когда мне пришлось в течение нескольких часов принимать решения, приведшие к кардинальным изменениям в Молдове, которая перестала быть захваченным государством.



Всё то, что мне удалось сделать, не было бы возможным без поддержки моего единственного настоящего партнера – народа. Вы именно те, кто дали мне мандат и полномочия для начала этих важных изменений в Молдове. Именно вам принадлежит заслуга в том, что наша страна снова свободна, и мы начали строить лучшее будущее. Поэтому я думаю, мы можем считать 2019-й годом нашего освобождения, а 2020-й – годом восстановления страны.



Дорогие соотечественники,



Восстановление страны – это наш национальный проект на следующий период; проект, который принесет пользу каждому гражданину, независимо от его политических взглядов. Восстановление означает, что у нас в числе приоритетов будет ремонт дорог, инвестиции в инфраструктуру районов страны, открытие новых рабочих мест, поддержка пенсионеров и повышение заработной платы, качественное образование и современная медицина.



Я убежден, что у нас достаточно воли и сил, чтобы сделать Молдову страной, в которой будет комфортно жить, работать, создавать семьи и воспитывать детей.



Дорогие друзья,

Уходящий год стал действительно историческим, для всей страны и для каждого человека. Мы с вами добились знаковых перемен в политической жизни страны и в нашей общей судьбе. Теперь, пришло, наконец-то, время позитивных преобразований, время строить и созидать, пришло время создавать новую и современную Молдову, где все этносы, все люди будут жить в мире и согласии, где все города и регионы нашей страны будут динамично развиваться.



Напомню вам, что в 2020 году, мы вместе с вами отметим важную историческую дату –75 лет Победы в Великой Отечественной Войне. Это будет год памяти и славы и по всей стране пройдут масштабные мероприятия.



Такие знаменательные даты помогут нам укрепить наше национальное единство. Для всего нашего общества важно сплотиться и вместе жить, дружить и работать во благо нашей общей Родины.

Я уверен, 2020 год обязательно будет годом перемен к лучшему, для всех нас.



Уважаемые сограждане,



В 2020 году Администрация Президента совместно с Правительством и Парламентом приложат максимум усилий для решения социальных и экономических проблем страны. Все государственные институты начали тесное плодотворное сотрудничество, и вы очень скоро увидите его позитивные результаты работы, потому что наши намерения искренни, и мы очень заинтересованы в том, чтобы Молдова процветала.



Желаю вам радоваться рядом с близкими людьми, а также с теплотой думать о тех, кто сейчас далеко, с благодарностью вспоминать пережитые в 2019-м приятные моменты. И пусть все эти позитивные эмоции и воспоминания придадут вам сил, которые необходимы для того, чтобы с уверенностью и надеждой войти в наступающий год. С Новым годом, дорогие!".





