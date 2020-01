Stimați concetățeni, Dragi prieteni,



Anul care tocmai se încheie va rămâne în istoria țării noastre ca anul în care am început să reînvățăm sa trăim liber, este anul în care democrația a triumfat, iar cetățenii si-au primit țara înapoi.



Pentru mine personal, acesta a fost cel mai important si în, același timp, cel mai complicat an de când mă aflu în politică. A fost anul în care în câteva ore a trebuit să iau decizii care au dus la schimbări cardinale pentru Moldova, iar statul a fost eliberat din captivitate.



Nimic din ceea ce am făcut nu ar fi fost posibil fără sprijinul singurului partener adevărat pe care îl am, poporul. Dumneavoastră sunteți cei care mi-ați dat mandatul și puterea să pornesc aceste schimbări importante în Moldova. Dumneavoastră vă aparține meritul pentru faptul că avem din nou o țară liberă în care am început să construim un viitor mai bun. De aceea, vă propun să privim anul 2019 ca pe unul al eliberării noastre, iar anul 2020 – ca pe unul al reconstrucției țării.



Dragi compatrioți,



Reconstrucția țării este proiectul nostru național pentru următoarea perioadă, este un proiect de care va beneficia fiecare cetățean, indiferent de viziunea sa politică. Reconstrucția înseamnă că vom avea ca prioritate reparația capitală a drumurilor, investiții în infrastructura din raioanele țării, deschiderea de noi locuri de muncă, susținerea pensionarilor și creșterea salariilor, educație de calitate și medicină modernă.



Eu sunt convins că noi avem suficientă voință și pricepere să transformăm Moldova într-o țară în care să fie plăcut de trăit, de muncit, de făurit familii și de crescut copii.



Dragi prieteni,

Anul care se încheie a devenit cu adevărat istoric pentru întreaga țară și pentru fiecare persoană. Am obținut împreună schimbări semnificative în viața politică a țării și în destinul nostru comun. Acum, în sfârșit, a venit timpul transformărilor pozitive, a venit momentul să construim și să edificăm, e timpul să creăm o Moldova nouă și modernă, în care toate grupurile etnice, toți oamenii vor trăi în pace și armonie, unde toate orașele și regiunile țării noastre se vor dezvolta dinamic. Vă reamintesc, în anul 2020 vom sărbători o dată istorică importantă – cea de-a 75-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Va fi un an al memoriei și al gloriei. În toată țara, vor avea loc evenimente de amploare. Aceste date semnificative ne vor ajuta să consolidăm unitatea națională. Este important pentru întreaga noastră societate să ne unim și să trăim împreună, să ne consolidăm și să lucrăm pentru binele Patriei noastre comune. Sunt convins că anul 2020 va fi un an al schimbării în bine pentru noi toți.

Stimați compatrioți,



În 2020, Președinția, împreună cu Guvernul și cu Parlamentul, vor veni cu un efort maxim pentru rezolvarea problemelor sociale și economice ale țării. Toate instituțiile statului se află în sfârșit în dialog și în colaborare productivă, iar rezultatele bune ale acestei colaborări le veți vedea foarte curând, pentru că intențiile noastre sunt sincere și suntem extrem de motivați să fie bine în Moldova.



Vă doresc să vă bucurați de oamenii dragi care vă sunt alături, să vă gândiți cu dor la cei care sunt departe, să vă amintiți cu recunoștință de momentele plăcute pe care le-ați trăit în 2019 și toate aceste bucurii și amintiri să vă dea energia necesară pentru a păși cu încredere și speranță în anul care urmează.



La mulți ani, dragii mei!