Echipa Accent TV vă urează sărbători fericite alături de familie și cei mai apropiați prieteni!



A mai trecut un an... Un an plin de evenimente atât sociale, cât și politice, un an greu pe care l-am simțit cu toții!



Să ne aducem aminte de cele mai frumoase clipe ale lui 2019 și să petrecem sărbătorile de iarnă în liniște, armonie și înțelegere.



Și fie ca 2020 să vă aducă doar zâmbetul pe buze, prietenii aproape, mese îmbelșugate și sănătate în familie!



La mulți ani, dragi cititori ACCENT TV!