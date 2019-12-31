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Accent TV поздравляет граждан Молдовы с Новым 2020-м Годом и Рождеством!!!


Редакция телеканала Accent TV поздравляет граждан Республики Молдова с Новым 2020-м Годом и Рождеством!

От всей души желаем вам в новом году успехов и процветания! Благополучия вам и вашим близким, здоровья, исполнения всех ваших желаний!

Ну а наша команда постарается как можно чаще радовать вас хорошими новостями и интересными проектами!

Счастливых зимних праздников, дорогие наши зрители и читатели!


Опубликовано: 19:21 31/12/2019

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