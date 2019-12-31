Редакция телеканала Accent TV поздравляет граждан Республики Молдова с Новым 2020-м Годом и Рождеством!



От всей души желаем вам в новом году успехов и процветания! Благополучия вам и вашим близким, здоровья, исполнения всех ваших желаний!



Ну а наша команда постарается как можно чаще радовать вас хорошими новостями и интересными проектами!



Счастливых зимних праздников, дорогие наши зрители и читатели!