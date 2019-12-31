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Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с зимними праздниками


Спикер парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный поздравила граждан Республики Молдова с Новым годом и Рождеством:

"Уважаемые сограждане,

2019 год был трудным, но этот опыт нас многому научил. Нам удалось восстановить стабильность и предсказуемость в процессе государственного правления, и мы использовали все возможности на благо граждан.

Спустя почти год после парламентских выборов, я заверяю вас, что мы ценим и уважаем каждый голос, который вы отдали нам, и мы продолжим выполнять обещания, сделанные в предвыборную кампанию.

В 2019 году нам всем удалось преодолеть разделительные линии, найти компромиссы, несмотря на разные позиции и застарелые обиды. Ваша поддержка помогла нам сформировать работоспособный Парламент, который принимает решения и продвигает жизненно важные для страны проекты от имени и в интересах народа Республики Молдова.

В 2020 году нашим приоритетом станут инфраструктурные проекты, качественное образование в городах и селах, хорошо оборудованные больницы и врачи во всех регионах страны, развивающаяся экономика и равные возможности для всех работающих людей.

Я твердо верю, что Молдова станет государством преуспевающих людей. Это будет непросто, но если мы будем работать бок о бок, мы будем игнорировать популизм и провокации, мы обязательно добьемся успеха. Я желаю всем нам смелости преодолеть обиды и эмоции ради результатов, которых заслуживают и ждут наши граждане.

Я обращаюсь с наилучшими пожеланиями к врачам, спасателям, сотрудникам полиции и всем тем, кто сегодня находится на службе людям. Желаю вам здоровья, безопасности и понимания со стороны близких.

Желаю всего наилучшего всем жителям Республики Молдова - и тем, кто находится дома, и тем, кто сегодня не может обнять своих детей и родителей. Пусть следующий год сделает нас ближе друг другу! Желаю вам прекрасных достижений, здоровья и благополучия!

Счастливого Нового Года!"


Опубликовано: 19:15 31/12/2019

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