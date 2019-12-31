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Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым Годом и Рождеством (ВИДЕО)



Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников и жителей Молдовы с зимними праздниками.

«Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всех вас с Новым 2020 годом и светлым Рождеством Христовым.

Уходящий 2019 год был крайне насыщенным для российско-молдавского диалога. Вместе с Вами мы отпраздновали 75-летие освобождения Молдавии от фашистских оккупантов.

После многолетнего перерыва возобновлена работа межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Активным был обмен парламентскими и правительственными делегациями.

Существенные изменения произошли и во внутренней политике страны. Подчеркну, что в самые тяжелые и кризисные моменты Российская Федерация, как и всегда, оставалась рядом с молдавским народом, на деле доказав, что является надежным партнером и другом Республики Молдова.

Не могу не упомянуть перемены, затронувшие Координационный совет российских соотечественников Молдовы. Уверен, что новоизбранное правление успешно справится с отстаиванием законных прав и интересов российской диаспоры в стране.

Надеюсь, что в 2020 году мы сможем продолжить поступательное развитие российско-молдавского стратегического партнерства, основанного на общей истории и культуре наших народов, многовековых традициях взаимного уважения и сотрудничества России и Молдовы. Достижения 2019 года в Новом году необходимо сохранить и приумножить.

Мы всегда с особым волнением ждем новогодних праздников. Открывая новую страницу в жизни в ночь 31 декабря, мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в лучшее, надеемся на успех. От себя лично и от всего коллектива Посольства желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия в Новом году!»



Опубликовано: 19:13 31/12/2019

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