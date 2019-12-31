Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет publika.md.



По предварительным данным, у лайнера A-320, летевшего из Новосибирска в Москву, отказал двигатель.



Как пояснили позже РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, во время полета сработал индикатор неисправности одного из двигателей.



Командир принял решение развернуться в районе Нефтекамска и сесть в Екатеринбурге. Пассажиры отправятся в Москву на резервном борте в 13.30.



