В Екатеринбурге сел самолёт с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет publika.md.
По предварительным данным, у лайнера A-320, летевшего из Новосибирска в Москву, отказал двигатель.
Как пояснили позже РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, во время полета сработал индикатор неисправности одного из двигателей.
Командир принял решение развернуться в районе Нефтекамска и сесть в Екатеринбурге. Пассажиры отправятся в Москву на резервном борте в 13.30.
По предварительным данным, у лайнера A-320, летевшего из Новосибирска в Москву, отказал двигатель.
Как пояснили позже РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, во время полета сработал индикатор неисправности одного из двигателей.
Командир принял решение развернуться в районе Нефтекамска и сесть в Екатеринбурге. Пассажиры отправятся в Москву на резервном борте в 13.30.
Опубликовано: 12:38 31/12/2019
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