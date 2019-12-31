

Башкан Ирина Влах и депутат парламента Иванна Кексал встретились в Анкаре с министром здравоохранения Турецкой Республики Фахреттином Коджа.



В ходе встречи Фахреттин Коджа сообщил, что турецкая сторона изучила потребности лечебных учреждений Гагаузии и передаст в дар региону два рентген-аппарата и другое сопутствующее оборудование.



Стороны также договорились возобновить «недели здоровья», в рамках которых турецкие врачи будут проводить бесплатные приемы в городах Гагаузии и обменяются опытом с местным медицинским персоналом.



В ходе встречи башкан выразила благодарность турецкой стороне за оказание помощи жителям Гагаузии, нуждающимся в особых медицинских услугах. В 2019 году в рамках «гагаузской квоты» девять жителей автономии прошли лечение клиниках Турции, хотя изначально соглашение предусматривало оказание помощи лишь 5 пациентам в течение года.



Во встрече также приняли участие посол Республики Молдова в Турецкой Республики Дмитрий Кройтор и депутат Народного собрания Григорий Узун.