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Турция окажет помощь медучреждениям Гагаузии



Башкан Ирина Влах и депутат парламента Иванна Кексал встретились в Анкаре с министром здравоохранения Турецкой Республики Фахреттином Коджа.

В ходе встречи Фахреттин Коджа сообщил, что турецкая сторона изучила потребности лечебных учреждений Гагаузии и передаст в дар региону два рентген-аппарата и другое сопутствующее оборудование.

Стороны также договорились возобновить «недели здоровья», в рамках которых турецкие врачи будут проводить бесплатные приемы в городах Гагаузии и обменяются опытом с местным медицинским персоналом.

В ходе встречи башкан выразила благодарность турецкой стороне за оказание помощи жителям Гагаузии, нуждающимся в особых медицинских услугах. В 2019 году в рамках «гагаузской квоты» девять жителей автономии прошли лечение клиниках Турции, хотя изначально соглашение предусматривало оказание помощи лишь 5 пациентам в течение года.

Во встрече также приняли участие посол Республики Молдова в Турецкой Республики Дмитрий Кройтор и депутат Народного собрания Григорий Узун.


Опубликовано: 12:36 31/12/2019

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