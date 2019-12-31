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Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Турции



В рамках официального визита молдавской делегации в Анкару башкан Гагаузии Bhbyf Dkd[ встретилась с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции Эрдоган подчеркнул, что держит на личном контроле инфраструктурные проекты, реализуемые в Гагаузской автономии турецкой стороной. Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение вновь посетить Гагаузию для участия в церемонии открытия многофункционального стадиона в муниципии Комрат. Строительство этого объекта было начато турецкой стороной по итогам визита Реджеп Тайип Эрдогана в Гагаузию в октябре 2018 года.

Отдельно стороны коснулись вопроса открытия в Комрате консульства Турции, запланированного на первую половину 2020 года. По поручению президента Турции на церемонию официального открытия консульства прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.


Опубликовано: 12:10 31/12/2019

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