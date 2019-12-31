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В центре Кишинева в новогоднюю ночь выступит с концертом звезда "Евровидения" Александр Рыбак


Победитель „Eurovision Song Contest 2009” Александр Рыбак выступит с концертом в новогоднюю ночь на Площади Великого Национального собрания. Шоу „Fairytale” начнется в 01.00 час и продлится полтора часа. Гонорар Рыбака составит около 200 тысяч леев, передает IPN.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Управления культуры Стелуцы Митрюк, новогодний концерт под общим названием „Мечта в зимнюю ночь” начнется в 19.00 часов шоу-спектаклем „Feerie de Revelion”. С 20.00 до 21.00 часа состоится концерт группы Tharmis, а с 21.00 до 22.30 часов - фольклорный парад „De urat v-am tot ura”.

Начиная с 22.30 и до 23.45 часов, состоится музыкально-хореографический спектакль „Urare de viață lungă”. А Новый год будет встречать красочный, неповторимый фейерверк, после которого на сцену поднимется для выступления группа Zdob și Zdub.


Опубликовано: 12:07 31/12/2019

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