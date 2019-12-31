Победитель „Eurovision Song Contest 2009” Александр Рыбак выступит с концертом в новогоднюю ночь на Площади Великого Национального собрания. Шоу „Fairytale” начнется в 01.00 час и продлится полтора часа. Гонорар Рыбака составит около 200 тысяч леев, передает IPN.



По словам временно исполняющего обязанности начальника Управления культуры Стелуцы Митрюк, новогодний концерт под общим названием „Мечта в зимнюю ночь” начнется в 19.00 часов шоу-спектаклем „Feerie de Revelion”. С 20.00 до 21.00 часа состоится концерт группы Tharmis, а с 21.00 до 22.30 часов - фольклорный парад „De urat v-am tot ura”.



Начиная с 22.30 и до 23.45 часов, состоится музыкально-хореографический спектакль „Urare de viață lungă”. А Новый год будет встречать красочный, неповторимый фейерверк, после которого на сцену поднимется для выступления группа Zdob și Zdub.