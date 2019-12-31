В центре Кишинева в новогоднюю ночь выступит с концертом звезда "Евровидения" Александр Рыбак
Победитель „Eurovision Song Contest 2009” Александр Рыбак выступит с концертом в новогоднюю ночь на Площади Великого Национального собрания. Шоу „Fairytale” начнется в 01.00 час и продлится полтора часа. Гонорар Рыбака составит около 200 тысяч леев, передает IPN.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Управления культуры Стелуцы Митрюк, новогодний концерт под общим названием „Мечта в зимнюю ночь” начнется в 19.00 часов шоу-спектаклем „Feerie de Revelion”. С 20.00 до 21.00 часа состоится концерт группы Tharmis, а с 21.00 до 22.30 часов - фольклорный парад „De urat v-am tot ura”.
Начиная с 22.30 и до 23.45 часов, состоится музыкально-хореографический спектакль „Urare de viață lungă”. А Новый год будет встречать красочный, неповторимый фейерверк, после которого на сцену поднимется для выступления группа Zdob și Zdub.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Управления культуры Стелуцы Митрюк, новогодний концерт под общим названием „Мечта в зимнюю ночь” начнется в 19.00 часов шоу-спектаклем „Feerie de Revelion”. С 20.00 до 21.00 часа состоится концерт группы Tharmis, а с 21.00 до 22.30 часов - фольклорный парад „De urat v-am tot ura”.
Начиная с 22.30 и до 23.45 часов, состоится музыкально-хореографический спектакль „Urare de viață lungă”. А Новый год будет встречать красочный, неповторимый фейерверк, после которого на сцену поднимется для выступления группа Zdob și Zdub.
Опубликовано: 12:07 31/12/2019
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