Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut o conferință de presă privind activitatea administrației publice locale Chișinău de la preluarea mandatului și perspectivele pentru anul viitor.



“Anul 2019 a fost un an bogat în evenimente, iar pentru municipiul Chișinău sigur că alegerile locale au fost decisive. În funcția de primar general sunt de o lună și jumătate, mai exact din 11 noiembrie.



O perioada în care suntem gata sa tragem linia pentru acest an și să mergem cu noi obiective în 2020.



În această perioadă, am consolidat echipa din oameni integri în cadrul capinetului primarului, pentru prima dată in istoria primăriei din ultimii ani, am reușit să numim și să fie aleși de catre consiliu municipal, 4 viceprimari, la fel, oameni profesioniști în domeniile pe care le reprezintă.



Am reușit să avem o relație de colaborare între toate instituțiile statului, Primarie-Guvern-Parlament-Președinție.



În această perioadă, am avut intrevederi cu mai muți oficiali straini și le-am transmis mesajul clar că suntem deschiși pentru colaborări și gata sa avem proiecte comune.



La fel, m-am întâlnit separat cu reprezentanții Organizațiilor Internaționale, agenții economici, constructori, specialiști în domeniul IT, oameni care sunt gata sa se implice pentru a contribui la dezvoltarea capitalei prin crearea de parteneriate-publice private cu Primăria.



Totodată, am reușit sa stopăm mai multe construții ilegale, 9 la număr și să luptăm cu fără de legile din domeniu și așa vom continua.



Am început să facem ordine și în ceea ce privește amplasarea gheretelor în oraș. Am reușit să evacuăm circa 191 de gherete care activau încălcând legea, iar 169 de panouri publicitare au fost scoase din acelaș motiv.

Un lucru important a fost realizat, a fost aprobat bugetul pentru anul 2020.



Astfel, nu va fi blocată activitatea municipalității și vom putea realiza toate proiectele propuse, de la infrastructura capitalei la modernizarea orașului precum și implementarea proiectelor social-culturale.



În anul 2020, ne propunem mai multe obiective de realizat si proiecte de implementat, toate menite să dezvolte infrastructura municipiului Chișinau, dar și să îmbunătățească serviciile prestate de catre Administrația Publică Locală.



Vor fi reparate integral mai multe străzi și poduri din oraș, amenajarea spațiilor verzi, reamenajarea havuzurilor, reabilitarea parcurilor, construcția terenurilor de joacă pentru copii și amenajarea stadioanelor, modernizarea transportului public și completarea parcului de autobuse, organizarea benzilor dedicate, reabilitarea stațiilor de așteptare, optimizarea rutelor.



Ne propunem sa reparăm majoritatea subteranilor din Capitală pe baza creării unui ,,Fond de dezvoltare a Chişinăului”, unde vor putea contribui cu surse financiare companiile din ţară dar şi partenerii externi.



Ghişeul Unic pentru eliberarea actelor permisive în construcţii va fi deschis într-o lună, iar în cel mult jumătate de an procesul de muncă va fi integral automatizat, într-un final ne dorim o primărie digitalizată.



Un lucru la fel de important pentru anul care vine este lupta cu ilegalitățile care au existat anterior.



Mulțumesc tuturor pentru implicare și susținere, un an măreț ne așteaptă și urez mult succes în continuare!”, a conchis Ion Ceban.