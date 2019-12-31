Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
БОМ: ПСРМ - лидер народного доверия
 

«Первый в Молдове» стал национальным вещателем (ФОТО)


«Первый в Молдове» стал национальным вещателем. Накануне телеканал выиграл конкурс на замещение общенациональной сети III, передает aif.md.

Российский «Первый канал» вернулся к общенациональному вещанию в Молдове. Полюбившиеся передачи зрители смогут увидеть на привычной для них позиции в любой точке Молдовы.

Телеканал «Первый в Молдове» начал вещание 1 ноября 2019 года. В сетке канала представлены главные шоу и самые популярные телехиты Первого канала: «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой, «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, «Модный приговор», «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, «Вечерний Ургант», «Мужское/Женское» с Юлией Барановской и Александром Гордоном, «Лучше всех» с Максимом Галкиным, «КВН», «Что? Где? Когда?», «Жить здорово!» с Еленой Малышевой, «Сегодня вечером», «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым и многие другие.

Одновременно с международными версиями зрители «Первого в Молдове» увидят громкие кинопремьеры, концерты артистов российской эстрады, документальные и развлекательные проекты.

Вещание будет осуществляться с передатчиков, расположенных в 17 населенных пунктах РМ, включая Кагул и далее по списку.

Настроить у себя «Первый в Молдове» в разных населенных пунктах страны, можно, используя следующие параметры:

«Первый в Молдове» стал национальным вещателем (ФОТО)


Опубликовано: 11:17 31/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • 1 ноября начал вещание новый телеканал «Первый в Молдове»
  • Телеканал Accent TV с 1 ноября становится «Первым в Молдове»
  • «Accent TV» становится «Primul in Moldova»!
  • В Молдове скончался первый председатель парламента Александр Мошану
  • В Молдове на один телеканал стало меньше







    • Все новости

    В Екатеринбурге сел самолёт с отказавшим двигателем
    Турция окажет помощь медучреждениям Гагаузии
    Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с президентом Турции
    В центре Кишинева в новогоднюю ночь выступит с концертом звезда "Евровидения" Александр Рыбак
    «Первый в Молдове» стал национальным вещателем (ФОТО)
    Ион Чебан подвел итоги своей деятельности за 1,5 месяца в примэрии Кишинева
    Ион Чебан - о причинах увольнения главы компании Exdrupo Марчела Застынчану
    В Гагаузии напали на сотрудников патрульной полиции
    В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по продленному графику
    В парламенте подвели итоги уходящего 2019 года
    Игорь Додон и Реджеп Эрдоган на заседании Совета стратегического сотрудничества определили общие задачи и стратегию действий
    Ион Кику: Рекомендую всем изучить таблицу и узнать, за что страна получила деньги от ЕС во время прошлого правительства
    В Анкаре состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана (ВИДЕО)
    Президент Молдовы встретился с председателем Великого национального собрания Турецкии Мустафой Шентопом (ВИДЕО)
    Игорь Додон посетил в Анкаре мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка (ВИДЕО)
    Игорь Додон - безоговорочный лидер рейтинга доверия населения
    Ион Чебан сделал последнее предупреждение строительным компаниям и работникам примэрии
    В Кишиневе спецтехника расчищала улицы от снега
    Примар Кишинева пообещал санкции в отношении руководства Муниципального управления образования
    БОМ: ПСРМ - лидер народного доверия
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     