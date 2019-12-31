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Ион Чебан подвел итоги своей деятельности за 1,5 месяца в примэрии Кишинева



Примар Кишинева Ион Чебан подвел итоги своей деятельности за 1,5 месяца с момента избрания на занимаемую должность.

Итоги были подведены по всем сферам, начиная от уборки в городе и заканчивая незаконными стройками и борьбой с коррупцией.

«Впервые за 20 лет нам удалось создать в примэрии команду. Люди, назначенные не по политическим критериям, а по профессионализму. Также, это люди, которых назначал и мунсовет. Впервые за 20 лет назначены все четыре вице-примара. Спасибо мунсовету за проголосованные проекты», - сказал Чебан.

По его словам, несмотря на то, что в мунсовете нет коалиции, большинство проектов проголосованы советниками из разных фракций, находящихся в зале.

Он отметил, что впервые удалось построить хорошее сотрудничество между примэрией, правительством, парламентом и президентурой, проводятся совместные совещания, на которых обсуждаются проекты, необходимые осуществить на уровне всех властей, не только муниципальной. Среди таких проектов, борьба с незаконными стройками, а также строительство объездной дороги.

Чебан рассказал и о визитах совершенных в Бухарест, Киев, Москву, Санкт-Петербург, Минск, и в ряд городов Турции. В частности и о том, что планируется осуществление совместных проектов вместе с зарубежными партнерами.

«Впервые за 20 лет в примэрии прошли встречи с послами, аккредитованными в Молдове. Почти все впервые из них здесь побывали. С некоторыми послами начали обсуждать и осуществление проектов. Также планируем создать совет доноров, в состав которого будут входить инвесторы и партнеры», - сообщил градоначальник.

Еще одним приоритетом для примара Кишинева на 2020 год является борьба с коррупцией. Создан сайт eu.chisinau.md, где граждане могут сообщить о проблемах в муниципии, и планируется создание единого окна по выдаче документов на строительство, что позволит избежать вмешательства со стороны человека и коррупцию.

Во время подведения итогов, примар рассказал и о встрече с представителями около 60 строительных компаний, на которой сообщил о том, что беззаконие в данной области завершается и их деятельность будет исключительно с соблюдением закона.

«За 1,5 месяца мы приостановили 9 строек в разных секторах города. Мы больше не будем терпеть это хаоса и беспредела. Закон главнее всего. Где необходимо будет жесткое вмешательство, мы будем вмешиваться. Пора находить компромисс между теми, кто купил квартиры в новостройках и теми, кто против строительства», сказал Чебан.

Примар сообщил о том, что за 1,5 месяца в Кишиневе было вывезено 190 киосков, где продавались табачные изделия, либо были установлены с нарушениями. Ведется разработка единой концепции киосков и регламента по их деятельности. Кроме косков, было вывезено и 169 рекламных панно, которые также были установлены с нарушениями, либо истек договор.

В уходящем году примэрии удалось вручить подарки детям их всех столичных детских садов и организовать ярмарки и бесплатных аттракцион в центре города.

Муниципальный совет Кишинева тоже отметился, принят бюджет в двух чтениях на 2020 год.

В приоритетах примара на 2020 год: ремонт улиц 31 августа, Ион Крянгэ, Тигина и мост Михай Витязул; реабилитация парков; модернизация перекрестков и пешеходных переходов; комплексное решение проблем автомобильного трафика в Кишиневе; приобретение новых автобусов; установка детских и спортивных площадок; установка лифтов; создание телефонной линии антикоррупции.

По данным Чебана, с сегодняшнего дня на сайте примэрии ежедневно будет публиковаться информация о ситуации в городе.

«Призываю всех, давайте объединимся. Наша задача, чтобы в 2020 году примэрия стала фабрикой, которая будет справляться со всеми задачами и осуществлять проекты. Мы со всем справимся, если будем едины», - сказал градоначальник.

В завершении презентации отчета своей деятельности за 1,5 месяца, примар Кишинева Ион Чебан поздравил горожан с наступающим Новым Годом и пожелал, чтобы в новом году у людей было много хороших событий и осуществления желаемого.


Опубликовано: 11:15 31/12/2019

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