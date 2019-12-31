Глава компании Exdrupo Марчел Застынчану был уволен, потому что неправильно рассчитал зарплату сотрудников и задержал проведение нескольких аукционов.



Об этом вчера, 30 декабря, рассказал примар Ион Чебан, который заявил, что получил многочисленные жалобы в отношении чиновника, однако не уточнил, от кого они поступили, сообщает Actualitati.md со ссылкой на protv.md.



«Аукцион с холодным асфальтом не проведен по сегодняшний день, из-за этого не могут начать зимние работы», — сказал примар.



Отметим, что Застынчану был уволен несколько дней назад после того, как примар нанес визит в компанию Exdrupo. Его должность временно занял Серджиу Томицэ.