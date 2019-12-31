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Ион Чебан - о причинах увольнения главы компании Exdrupo Марчела Застынчану


Глава компании Exdrupo Марчел Застынчану был уволен, потому что неправильно рассчитал зарплату сотрудников и задержал проведение нескольких аукционов.

Об этом вчера, 30 декабря, рассказал примар Ион Чебан, который заявил, что получил многочисленные жалобы в отношении чиновника, однако не уточнил, от кого они поступили, сообщает Actualitati.md со ссылкой на protv.md.

«Аукцион с холодным асфальтом не проведен по сегодняшний день, из-за этого не могут начать зимние работы», — сказал примар.

Отметим, что Застынчану был уволен несколько дней назад после того, как примар нанес визит в компанию Exdrupo. Его должность временно занял Серджиу Томицэ.


Опубликовано: 10:50 31/12/2019

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