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В Гагаузии напали на сотрудников патрульной полиции


Несколько жителей села Котовское были задержаны после того, как напали на сотрудников патрульной полиции. Инцидент произошел в ночь на 30 декабря.

Как сообщили в управлении полиции Гагаузии, около полуночи патрульные остановили автомобиль и предложили водителю пройти тест на алкоголь, передает gagauzinfo.md.

Находящиеся в салоне люди отказались подчиняться требованиям стражей порядка. Они напали на полицейских и повредили их служебный автомобиль.

Агрессорами оказались жители села Котовское, Комратского района. Двое подозреваемых уже были задержаны правоохранителями на 72 часа.

По данному факту открыто уголовное дело по элементам преступления, предусмотренного частью (1)1 статьи 349 УК РМ «Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг».

За это законодательство Молдовы предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 1350 условных единиц (от 42.500 до 67.500 леев), или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до 3 лет.


Опубликовано: 10:44 31/12/2019

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