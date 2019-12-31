В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по продленному графику
Некоторые троллейбусы и автобусы столицы будут работать в новогоднюю ночь по продленному графику. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар муниципия Кишинев Виктор Киронда, передает МОЛДПРЕС.
Так, троллейбусы на маршрутах 8, 10, 22, 24 и 25 будут работать до 03.00.
При необходимости городской автобусный парк продлит режим работы автобусов на пригородных маршрутах до 24.00.
Решение о продлении графика работы общественного транспорта принято с учетом культурно-художественных мероприятий, которые будут проводиться в новогоднюю ночь на центральной площади столицы.
Так, троллейбусы на маршрутах 8, 10, 22, 24 и 25 будут работать до 03.00.
При необходимости городской автобусный парк продлит режим работы автобусов на пригородных маршрутах до 24.00.
Решение о продлении графика работы общественного транспорта принято с учетом культурно-художественных мероприятий, которые будут проводиться в новогоднюю ночь на центральной площади столицы.
Опубликовано: 10:42 31/12/2019
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