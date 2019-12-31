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В парламенте подвели итоги уходящего 2019 года


Пресс-служба высшего законодательного органа Республики Молдова проинформировала о том, что секретариат парламента подвел итоги 2019 года. В мероприятии приняла участие и спикер парламента Зинаида Гречаный, сообщает moldpres.md.

Председатель парламента высоко оценила усилия, приложенные депутатами и чиновниками в обеспечении транспарентности законодательного процесса и организации парламентской деятельности. Спикер пожелала коллективу аппарата парламента новых достижений в следующем году и хороших праздников в кругу родных и близких.

Группа сотрудников секретариата была удостоена почетных дипломов парламента, их наградили в знак высокой оценки безупречной работы, профессионализма, инициативности и преданности делу, а также за долгую и безупречную деятельность в секретариате парламента. Среди награжденных Максим Ганачук и Константин Стратан, трудовой стаж которых составляет тридцать лет работы в секретариате парламента, а также Михай Вырцан с 20-летним стажем работы в ведомстве. В связи с достижением пенсионного возраста чиновники закончили свою работу на госслужбе.

Официальный отчет о работе секретариата парламента за 2019 год будет обнародован на сайте законодательного форума.

В завершение коллектив секретариата парламента поздравили участники этнофольклорного ансамбля Romanița.


Опубликовано: 10:05 31/12/2019

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