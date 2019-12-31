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Игорь Додон и Реджеп Эрдоган на заседании Совета стратегического сотрудничества определили общие задачи и стратегию действий


Вместе с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Республики Молдова провел первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами.

Проведение заседания стало воплощением обоюдного желания поднять двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства всего через год после официального запуска этой инициативы, заявленной в ходе визита Его Превосходительства Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Молдова.

Во время заседания были определены общие задачи и стратегия развития отношений во многих областях, таких как политика, военная сфера, безопасность, экономика, торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, культура, наука и гуманитарная сфера.

Ввиду того, что Турция – один из важнейших торговых партнеров и инвесторов Республики Молдова (шестое место по объему инвестиций и седьмое по товарообороту), президенты договорились провести в Анкаре следующее заседание смешанной молдавско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – важнейшего механизма развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Кроме того, Додон и Эрдоган договорились организовать в Кишиневе в 2020 году первое заседание Совместной рабочей группы по стратегическому планированию, созданной в рамках Совета высокого уровня. Группа под руководством сопредседателей – министров иностранных дел двух стран – проведет обмен мнениями по интересующим вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки и определит приоритетные области и проекты для сотрудничества.

«Высоко оценил укрепление и расширение правовых рамок двусторонних отношений после сегодняшнего подписания четырёх межправительственных соглашений в следующих важных областях:

- взаимное признание водительских удостоверений;
- обучение сотрудников правоохранительных органов;
- международный комбинированный грузовой транспорт;
- взаимное открытие культурных центров.

Приняли решение о том, что следующее заседание Совета высокого уровня состоится в Республике Молдова в 2021 году», - отметил Игорь Додон.




Опубликовано: 10:02 31/12/2019

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