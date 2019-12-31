Уход Плахотнюка из молдавской политики, а не приход в правительство Майи Санду, позволил стране возобновить внешнее финансирование. Об этом вчера, 30 декабря, заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



«69 миллионов евро страна получила исключительно за "былые заслуги". Остальные примерно 45 миллионов долларов - от МВФ, сами знаете, под какие обязательства. Ни один евроцент не поступил в страну в 2019-м по результатам работы правительства Санду - все было по условиям, выполненным страной раньше. Другими словами, уход Плахотнюка, а не приход Санду открыл финансирование», - заявил Ион Кику.