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Ион Кику: Рекомендую всем изучить таблицу и узнать, за что страна получила деньги от ЕС во время прошлого правительства


Уход Плахотнюка из молдавской политики, а не приход в правительство Майи Санду, позволил стране возобновить внешнее финансирование. Об этом вчера, 30 декабря, заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

«69 миллионов евро страна получила исключительно за "былые заслуги". Остальные примерно 45 миллионов долларов - от МВФ, сами знаете, под какие обязательства. Ни один евроцент не поступил в страну в 2019-м по результатам работы правительства Санду - все было по условиям, выполненным страной раньше. Другими словами, уход Плахотнюка, а не приход Санду открыл финансирование», - заявил Ион Кику.


Опубликовано: 09:57 31/12/2019

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