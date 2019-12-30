

Национальная федерация шахмат, возглавляемая президентом Игорем Додоном, наградила победителей и призеров участников главного новогоднего турнира года - «Сладкий кубок». Ни один из 150 шахматистов без подарка не ушел. Награды, дипломы и сладости участникам вручил сам Дед Мороз.



Судьба призовых мест «Сладкого кубка» определилась лишь по завершении последних партий. В турнире семилетних и девятилетних всё решили пол-очка. В более старшей возрастной категории бельцкий шахматист Викентий Кожемякин набрал 8,5 очков из 9, а его преследователь Влайку Берестян – 8 баллов. В младшей группе борьба за главный трофей развернулась между Ионом Лупу и Виктором Буздуганом. И здесь судьбу чемпионства решили пол-очка. Представитель Рышкан Лупу набрал 8 баллов, а кишиневский шахматист Буздуган - 8,5.



ВИКТОР БУЗДУГАН, ШАХМАТИСТ

«Мне достались очень сильные соперники, которые очень хотели меня обыграть, но у них ничего не получилось. Я приложил много усилий, чтобы выиграть этот турнир. Я очень сильно переживал».



Среди девочек лучшими стали Парасковия Паскару и Ирина Чеботарь. Обе набрали по 6,5 очков в турнирах среди 7-летних и 9-летних соответственно. Всем участникам самого сладкого турнира года Дед Мороз от имени национальной федерации шахмат вручил кубки, дипломы и подарки.



ВАЛЕРИЙ КОАДЭ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РМ



«В этом году получился особенный турнир. Именно это соревнование дети ждут больше всего. Весь год они спрашивают нас: будет ли «Сладкий кубок», придет ли Дед Мороз? Мы специально проводим турнир в этих возрастных категориях, так как в 2020-ом году состоится чемпионат Молдовы среди восьмилетних, десятилетних и двенадцатилетних шахматистов. Наша главная задача – сформировать сборную Молдовы среди детей, которая выступит в чемпионатах Европы и мира по шахматам».



Новогодний детский турнир «Сладкий кубок» проходит с 1999-ого года. В первом состязании принимали участие 9 шахматистов, а сегодня их число увеличилось до 150.