

История маленькой Насти, ребёнка с очень взрослыми заботами, детство которой проходит в 7-ми квадратных метрах, получила хорошее продолжение. После того, как мы рассказали о семье Журавели, Елена со своей дочери более не чувствуют себя одинокими и всеми забытыми. К ним теперь приходит много гостей с разными подарками, недавно навестили их и представители Партии социалистов.



АЛЕКСАНДРА ТОЛОЧКО, СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС

«В преддверии праздников мы пришли поздравить их, помогли, чем смогли, продуктами питания, и призываем всех, помогать, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается».



МАРИНА РАДВАН, ДЕПУТАТ ПСРМ

«К нам обратилась группа граждан. Мы узнали о проблемах. Также будет передано заявление Елены в Муниципальный совет, по которому, я думаю, коллеги смогут оказать определенную помощь этой семье, а также какую-то помощь от государства».



ЛЮДМИЛА ПОЛОДЮК, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ, КМС

«Помимо продуктов питания, мы смогли организовать сбор вещей. Также предметы бытовой химии привезли, предметы гигиены. Возможно, кто-то возьмет на себя часть их кредита. Мы, со своей стороны, посмотрим, что можно сделать через муниципий, примарию, резервный фонд, социальные службы, в поддержку данной семьи».



Услышав историю семьи Журавели, многие посчитали необходимым прийти в гости к Елене и маленькой Насте. Приносят продукты питания, одежду, книги и другие предметы первой необходимости.

- «Я пришел помочь. Первый раз вижу такую семью. Хорошо бы власти дали бы им какую-нибудь маленькую комнатку. Я смотрю, она каждое утро просит помощи. Я здесь ,в овощном, порой, беру и заношу ей,что могу. Сегодня брокколи, помидоры, перец, мандарины».



Елена Журавели от всей души благодарит за помощь и рада что её,наконец, услышали.



ЕЛЕНА ЖУРАВЕЛИ

«Я очень рада, что хоть единицы, но обратили на нас внимание. Спасибо за подарки. Здоровья всем, кто принимал в этом участие.

Больше всего нам нужно улучшить свои жилищные условия. То есть здесь, как видите, невозможно ни заниматься, не играть, ничего».



Семье Журавели приносят сейчас много продуктов, но в силу сложившихся обстоятельств, Елена с маленькой Настей не могут готовить.



ЕЛЕНА ЖУРАВЕЛИ



«Готовить негде, нет газа, нет места. К сожалению, кроме ног, у меня не работают уже руки. То есть я не могу руками нарезать картошку, морковку и так далее. Возле плитки мне становится очень плохо, но главное что нет места».



Елена борется с чудовищным недугом - рассеянным склерозом. Для этого ей необходимы лекарства и назначенные врачами.



ЕЛЕНА ЖУРАВЕЛИ

«У меня есть лекарства, но только на два месяца. Лечение необходимо продолжать, чтобы оно давало результат, а медикаменты дорогие».



Если вы хотите поддержать и помочь семье Журавели и подарить им надежду, вы можете это сделать переводом на следующие банковские счета. Всю необходимую информацию вы видите на экране.