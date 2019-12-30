

Каждый народ живет по своим обычаям. «Plugușorul», «Sorcova», игры в масках, колядки и другие народные гуляния были представлены на фестивале зимних традиций в Бричанах. В родном районе побывала и председатель парламента Зинаида Гречаный, которая сердечно поздравила сограждан с наступающими праздниками.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РМ

«Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего! Желаю сохранить гармонию и любовь в семье. Знайте, свет праздников должен быть в сердце каждого из нас, и всё лучшее в этом мире принадлежит каждому из вас. Мы должны наслаждаться этими зимними праздниками, и если мы продолжим сохранять наши традиции – жизнь станет лучше».

Фестиваль зимних праздников проводится в Бричанах уже в десятый раз при поддержке мэрии города. На мероприятие приглашаются песенные, танцевальные и театральные коллективы со всей страны. Каждый из них представляет номер из своего репертуара, соответствующий зимним молдавским традициям.



ИОНЕЛА МАКАРЧУК, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ

«Мы приехали отметить зимние праздники. Мы представим танец, который называется «Căluții».



Зимние праздники — самые яркие и зрелищные, а подобные мероприятия дарят предпраздничное настроение каждому, уверен примар Бричан.



ВИТАЛИЙ ГОРОДИНСКИЙ, ПРИМАР Г. БРИЧАНЫ

«Добро пожаловать в наш город, город Бричаны, на фестиваль зимних традиций! Я искренне поздравляю вас от всех жителей нашего города с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, приятных праздников и исполнения всех новогодних желаний. Всем добро пожаловать! С наступающим Новым годом, и в добрый час!».