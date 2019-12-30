

Уходящий год был непростым для жильцов дома 7/3 по столичной улице Димо. Перед Новым годом горожане снова собрались, вот только повод на этот раз - иной. Соседи решили направить свои силы не на борьбу с застройщиком, а на подготовку волшебного праздника для своих детей, и им это удалось!



ТАТЬЯНА МЕДЕЛЯН

«Этот адрес известен, потому что мы на протяжении года отстаивали сквер перед нашим домом.

Теперь мы хотели немножко «сменить пластинку» с плохой стороны на хорошую. Нам нужно объединять наших детей, потому что дети — это наше будущее. Мы хотим, чтобы они сегодня друг с другом познакомились».



Снег. Дедушка Мороз и Снегурочка. Музыка, песни и танцы. Детские улыбки, ну и, конечно же, подарки и сюрпризы. Пришел поздравить стойких жильцов вице-председатель фракции ПСРМ в кишиневском Муниципальном совете Александр Одинцов.



- «Дорогие друзья! Я не первый раз у вас в гостях. Я люблю ваш двор, люблю ваш коллектив за то, что вы — сплоченные!».



Именно с таких дворов надо брать пример. Сегодня люди забыли, что такое дружить, уверен Александр Одинцов.



АЛЕКСАНДР ОДИНЦОВ, ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ ПСРМ В КМС

«К сожалению, их беда сплотила, попытка строительства вокруг этого здания. Они сплотились, стали дружным коллективом, и вот красивый пример, когда родители детишек этого двора устраивают такой новогодний праздник».



Что касается решения вопроса о незаконном строительстве, на данный момент ведется судебный процесс между примарией Кишинева и застройщиком.