

В ходе утреннего оперативного заседания служб примарии ответственные лица отчитались перед генпримаром по ситуации в сфере размещения рекламных панно. Ион Чебан выразил недовольство тем, как выглядит столица Молдовы из-за рекламных плакатов всевозможных цветов и размеров, хаотично расположенных не только на специальных щитах, но и на заборах, зданиях и в других непредназначенных для этого местах. В данной связи градоначальник поручил вице-примарам Виктору Киронде и Илие Чебану навести порядок в этой сфере, а от Главного управления архитектуры, градостроительства и земельным отношениям он потребовал представить соответствующий отчет.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



Рекламные щиты в основном размещены на зданиях и на заборах. Возьмите это под контроль и представьте письменный отчет о том, где и как они расположены, и почему они находятся именно в этих местах. У вас есть 10 дней, чтобы сделать это.



Кроме того, обращаясь к ответственным лицам, генпримар заявил, что если и в дальнейшем кишиневцы будут сообщать о нарушениях в этой сфере, разговор с чиновниками будет иным и последуют, в том числе, санкции.