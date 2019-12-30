

Несмотря на то, что год завершается, некоторым столичным проблемам нет конца. Незаконные стройки — по-прежнему одна из самых острых тем, стоящих перед столичным градоначальником. Ион Чебан заявил, что некоторые застройщики не боятся никого и ничего, и в связи с этим будут приняты жесткие меры.



У строительной фирмы, которая ради своего будущего объекта на днях снесла уже сданную в эксплуатацию детскую площадку, в распоряжении есть всего один день для того, чтобы вернуть ее на место. Такой жесткий ультиматум выставил застройщикам генпримар Кишинева Ион Чебан, подчеркнув, что столичная администрация больше не будет закрывать глаза на подобное беззаконие.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Я вижу, что некоторые застройщики не поняли серьезность наших намерений, и вижу, что они ничего не боятся! Я имею в виду стройплощадку, расположенную в секторе Рышкановка. Я требую, чтобы снесенная детская площадка была возвращена на место до вторника, и это должна сделать та компания, которая ее снесла. Я не удивлюсь, если уже по-тихому и здание примарии продано. Подобное больше не будет восприниматься толерантно! Сегодня же пригласите эту строительную фирму, и если они продолжат вести себя и в дальнейшем так же, они больше не получат ни одного сертификата на строительство и ни одной авторизации. Чтобы до завтрашнего дня площадка была установлена на свое прежнее место, если вы хотите иметь хоть какие-то отношения с примарией! Если нет – это будет на вашей совести!».



Чебан также подчеркнул, что, несмотря на желание застройщика, на этом участке не будет возведено 16-этажное жилое здание. При этом столичный градоначальник потребовал, чтобы была пересмотрена деятельность данной строительной фирмы.