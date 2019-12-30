

Безопасность детей – в центре внимания столичной администрации. В понедельник генеральный примар Кишинева Ион Чебан потребовал срочного создания рабочей группы, которая займется проверкой закупки продуктов для питания в учебных учреждениях муниципия. По словам Чебана, данная проблема возникла давно, и ситуация находится в положении, близком к критическому.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Необходимо создать отдельную группу, которая будет заниматься проверкой госзакупок продуктов питания, поступающих в школьные и дошкольные учреждения. Там – полная разруха. Я не понимаю, почему мы до сих пор в Управлении образования проводим госзакупки. Я прошу как можно скорее прийти с предложениями по данному вопросу».



В данной связи, вице-примар, ответственная за социальную и образовательную сферы Кишинева, заявила, что вопрос питания детей всегда на повестке дня, а уже после Нового года столичные чиновники более детально займутся этой проблемой.



АНЖЕЛА КУТАСЕВИЧ – ВИЦЕ-ПРИМАР

«Мы провели заседания с главами управлений и с ответственными за доставку продовольствия, соответственно, рабочий процесс продолжается. Уже после Нового года мы приступим непосредственно к процессу государственных закупок, и не только продовольственных».



Другим вопросом, интересовавшим столичного градоначальника, стали нелегальные поборы, осуществляемые в детсадах и в школах Кишинева. Чебан подчеркнул, что необходимо подключить к искоренению этой проблемы все компетентные органы и создать специальную «горячую линию», на которую анонимно родители могли бы позвонить и сообщить, что с них требуют деньги.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Прошу вас, давайте сформируем рабочую группу, которая, совместно с правительством и парламентом, будет заниматься изменением действующего законодательства и работать над планом мер для того, чтобы искоренить проблему незаконных сборов в школьных учреждениях Кишинева. Также надо создать «горячую линию», потому что получаем всё больше и больше звонков, в которых жалуются на поборы в садах и школах».



Вице-примар сообщила, что этот вопрос также находится на рассмотрении чиновников столичной администрации. Рабочую группу, которая будет заниматься решением этой проблемы, сформируют до 10 января, а вторую, для проверки закупок продуктов питания для детсадов и школ - до 15 января.