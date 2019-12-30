

«Реинтеграция страны является приоритетом, поэтому прошу вас обеспечить эффективную работу отраслевых рабочих групп и не допускать имитации переговорного процесса», - заявил премьер Ион Кику на заседании профильной правительственной комиссии. Премьер назвал большим упущением то, что комиссия не собиралась больше года. Однако теперь лед, наконец, тронулся.



Приступив к работе, чиновники определили и утвердили приоритеты переговорного процесса и процесса урегулирования приднестровского конфликта. Это: свобода передвижения граждан в зоне безопасности, права человека, ситуация с молдавскими школами на левобережье Днестра и согласование таможенных и налоговых процедур и тарифов. Также в список вошли: расширение спектра государственных услуг для жителей приднестровского региона, совместный контроль молдавско-украинской границы на приднестровском участке (Кучурган-Первомайск), меры по поддержке торговли и продвижение экспорта, некоторые инфраструктурные проекты (восстановление трассы Кишинев-Одесса, в том числе моста Гура Быкулуй – Бычок). Подводя итог, премьер объявил, что заседания комиссии будут проводиться ежемесячно, чтобы добиться прогресса по каждому из пунктов.