

Правительство собралось в пятницу на последнее заседание в нынешнем году. На нем были рассмотрены и приняты 45 включенных в повестку проектов. В начале заседания премьер поздравил своих коллег с зимними праздниками, поблагодарил за проделанную работу и пожелал новых сил в будущем году.



В числе принятых проектов: рост единовременного пособия по рождению ребенка примерно на 400 леев; увеличение числа получателей социальной помощи на 2300 семей и, дополнительно, еще 3000 семей получат помощь в холодное время. Были утверждены и многие экономические инициативы. В частности, было принято решение о росте средней заработной платы по экономике – в 2020 году ее размер составит почти 8000 тысяч леев. Кроме того, на заседании были приняты и кадровые решения. Так, Ростислав Ротарь стал генеральным секретарем Министерства обороны, Валериу Секаш – заместителем генерального секретаря правительства, а Виорел Юстин – генеральным директором Государственного агентства интеллектуальной собственности. В завершение заседания всех членов правительства ждали праздничные колядки.

