

Уверенным фаворитом граждан остается и пропрезидентская Партия социалистов. Именно ПСРМ заняла бы первое место на выборах в парламент, если бы таковые состоялись в ближайшее воскресенье. К слову, законодательный орган страны претерпел бы серьезные изменения: в него, согласно этому же опросу, прошли бы всего три политические силы.



Так, по данным исследования, ПСРМ набрала бы более 40% голосов, заняв уверенное первое место и заручившись наибольшей поддержкой избирателей. На втором месте, со значительным отставанием в 15% - партия «Действие и солидарность», а на третьем — ДПМ, за которую проголосовали бы почти 11% опрошенных. А вот платформа «Достоинство и правда», как и остальные политические силы, не сумели бы преодолеть избирательный порог. В то же время, согласно результатам опроса, явка на очередные парламентские выборы была бы достаточно высокой: более 83% избирателей изъявили желание прийти к урнам для голосования. Партия социалистов лидируют и в рейтинге доверия граждан политформированиям страны: более 35% опрошенных сказали, что больше всех доверяют социалистам. При этом председатель формирования Зинаида Гречаный и бывший секретарь по идеологии ПСРМ, ныне генеральный примар Кишинева Ион Чебан вошли в топ-5 политиков, вызывающих наибольшее доверие населения. Стоит отметить, что более 35% опрошенных уверены в том, что только Партия социалистов сможет качественно улучшить жизнь в Молдове. При этом 41% заявили, что ПСРМ представляет их интересы. Опрос «Барометр общественного мнения» проводился компанией «Date Inteligente» по заказу Института общественных политик в период с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 респондентов со всей территории Молдовы, за исключением жителей левого берега Днестра. Максимальная погрешность составляет +/-3%.