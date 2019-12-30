

Игорь Додон на протяжении многих лет продолжает удерживать пальму первенства в рейтинге политиков, вызывающих наибольшее доверие населения. Это показал и «Барометр общественного мнения», результаты которого были представлены в понедельник.



АРКАДИЙ БАРБАРОШИЕ – ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК

«Господин президент Додон остается на первом месте с почти 37,8%. Майя Санду – на втором месте, у нее 30% доверия. Иону Чебану доверяют 26% респондентов, Зинаиде Гречаный — практически столько же».



Согласно данным опроса, Игорю Додону удалось не только вернуть доверие населения к институту президентства и удержать его, но и сделать так, что оно постоянно растет. Так, по словам Барбарошие, если в декабре 2015 года, когда президентом был Николае Тимофти, администрация главы государства была на последнем месте по этому показателю, сегодня же более 42% граждан доверяют президентуре под руководством Игоря Додона. Это третья строчка рейтинга, после церкви и примарии. Стоит отметить, что с января этого года администрация главы государства прибавила три позиции по этому пункту. В то же время, Барбарошие уточнил, что из всех госструктур самое высокое доверие наши сограждане испытывают именно к президентуре.



АРКАДИЙ БАРБАРОШИЕ – ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК

«Президент располагается на первом месте по уровню доверия с рейтингом в 26-27%. На втором месте – парламент с 15%, на третьем месте – правительство с 14,3%».



Данные опроса «Барометр общественного мнения» также показывают, что в том случае, если бы в это воскресенье состоялись прямые выборы президента, порядка 86% населения пришли бы к избирательным урнам. Кроме того, согласно результатам этого же исследования, большинство респондентов — более 38% — проголосовали бы за кандидата от Партии социалистов. Опрос «Барометр общественного мнения» проводился компанией «Date Inteligente» по заказу Института общественных политик в период с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 респондентов со всей территории Молдовы, за исключением жителей левого берега Днестра. Максимальная погрешность составляет +/-3%.