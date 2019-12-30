

В ходе официального визита в Турецкую Республику глава государства также возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей в Мавзолее Мустафы Кемаля Ататюрка. Дань уважения основателю современной Турции отдали и члены молдавской делегации, в том числе премьер-министр Ион Кику.



Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка – место, сакральное для руководства Турецкой Республики и особо любимое турецким народом, который чтит основателя своей страны. Каждый год президент Турции отмечает здесь Национальный праздник Турции. Об этом глава государства Игорь Додон написал на своей странице в социальной сети, где он также сообщил, что возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей мавзолея Ататюрка. Там от имени президента и страны сказано, что мы отдаем дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, внесшему огромный вклад в демократизацию своей страны.