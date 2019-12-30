

Торжественно и официально встретили в Анкаре главу молдавского государства. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Игоря Додона как хорошего друга. Президенты обсудили двусторонние отношения сначала тет-а-тет, а затем дискуссия продолжилась в расширенном формате в ходе заседания Совета по стратегическому сотрудничеству.



В ходе диалога двух президентов в формате тет-а-тет обсуждался весь спектр двусторонних отношений Турции и Молдовы. Игорь Додон отметил, что официальный визит президента нашей страны, по сути, событие историческое, учитывая, что в состав делегации вошел и премьер-министр Молдовы. После беседы глав государств состоялось первое заседание Совета по стратегическому партнерству.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Сегодня в ходе заседания Совета по стратегическому партнерству мы вместе обсудили итоговую декларацию, это первый документ данного формата. Хочу отметить, что в 2020-ом году в Кишинёве соберется совместная рабочая группа для стратегического планирования, которую возглавят министры иностранных дел Турции и Молдовы. Мы также договорились, что следующее заседание Совета по стратегическому партнерству состоится в 2021 году в Кишинёве».



Отдельно главы государств обсудили вопросы двусторонней торговли. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что наблюдается стабильный рост в экономическом сотрудничестве, но при этом выразил готовность приложить усилия для получения ещё больших результатов.



РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ

«Объем нашей двусторонней торговли за последние 10 лет вырос на 85 %, и если говорить о последних 10 месяцах текущего года, то по сравнению с 2018-ым торговля выросла на 40%. Хотя показатель торговли сегодня доходит до 500 миллионов долларов, эта цифра должна доходить до миллиарда».



В ходе заседания Совета по стратегическому партнерству обсуждалось сотрудничество и в сферах инвестиций, защиты потребителей, индустриальной, энергетической, транспортной и других. Глава нашего государства призвал турецкие компании принимать активное участие в модернизации нашей страны, учитывая масштабные планы по ремонту дорог в республике и строительству различных объектов инфраструктуры.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Как я отметил и в ходе заседания Совета по стратегическому партнерству, мы ожидаем с нетерпением открытия в следующем году генконсульства Турции в Комрате. Господин президент, я хочу от имени всех граждан Молдовы поблагодарить вас за оказанную поддержку в процессе репатриации молдавских граждан. 24 декабря благодаря вашей личной поддержке в Молдову вернулась семья с двумя маленькими детьми, которые оказались в очень сложной ситуации».



Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность и далее способствовать улучшению политического и экономического диалога двух стран, выразив уверенность в том, что новое молдавское правительство сумеет добиться важных результатов.



РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ

«Мы видим Молдову в международно признанных границах, поддерживаем вашу территориальную целостность и хотим, чтобы вы развивались и процветали. В связи с этим я хочу пожелать успехов правительству, сформированному в ноябре. Мы уверены, что совместными усилиями президента этой страны и других высоких уполномоченных представителей, Молдове удастся достичь прогресса в реализации реформ».



В завершение встречи Игорь Додон поздравил турецких партнеров с наступающими новогодними праздниками.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Уходящий год был очень хорошим для наших двусторонних отношений. Хочу поздравить вас всех с наступающими праздниками, пожелать вам успехов, здоровья вашим семьям. Я уверен, что 2020-й год будет очень важным годом для наших двусторонних отношений и для нашего стратегического партнерства».



Игорь Додон также пригласил своего турецкого коллегу посетить в будущем году нашу страну.