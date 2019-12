În cadrul vizitei oficiale în Republica Turcia, după ceremonia oficială de întîmpinare care s-a desfășurat la Palatul Prezidențial, Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere tete-a-tete cu Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.



În cursul dialogului șeful statului a apreciat nivelul avansat al relațiilor bilaterale stabilite între țările noastre.



“Am menționat că această vizită oficială este una istorică deoarece alături de Președintele țării participă și prim-ministru, fapt care denotă importanța pe care o acordăm parteneriatului moldo-turc”, a spus Dodon.



De asemenea, în cadrul vizitei are loc prima ședință a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, care demonstrează soliditatea raporturilor bilaterale și confirmă voința ambelor părți pentru consolidarea dialogului politic moldo-turc.



“Cu satisfacție am constatat caracterul ascendent al relațiilor de colaborare moldo-turce în domeniul economic”, a menționat Igor Dodon.



Astfel, în perioada ianuarie-octombrie 2019, volumul comerțului bilateral a crescut cu 136 mln. dolari SUA (sau circa 40%) comparativ cu perioada similară din anul 2018. Exporturile mărfurilor din Moldova pe piața turcă s-au majorat cu 87 mln. dolari SUA, ceea ce constituie o creștere de 2,2 ori, în comparație cu perioada analogică a anului precedent. Ponderea exporturilor din Moldova către Turcia în totalul exporturilor către alte țări s-a dublat, crescînd de la 3,23% la 6,91%.



Președintele Dodon a adus mulțumiri părții turcești pentru asistența financiară şi tehnică acordată țării noastre prin intermediul Agenţiei Turce pentru Cooperare şi Coordonare (TIKA), care pe parcursul ultimilor ani a alocat peste 33 mln. dolari SUA pentru implementarea mai multor proiecte în țara noastră, în special în Autonomia Găgăuză. Am specificat că mizăm pe extinderea proiectelor investiționale prin intermediul Agenției TIKA pe întreg teritoriul Republicii Moldova.



“Am pledat pentru valorificarea la justa valoare a potențialului de colaborare în astfel de domenii precum: comercial-economic, investițional, protecția consumătorilor, industrial, dezvoltarea IMM-urilor, energetic, transport, planificarea urbană și teritorială, agricol și protecția mediului, turism ș.a.



Am încurajat participarea companiilor turcești în proiectele investiționale de amploare pe care planificăm să le realizăm pe parcursul anului viitor în domeniul modernizării infrastructurii drumurilor.



Am exprimat gratitudine părții turce pentru asistența acordată țării noastre în domeniul social, cultural, umanitar, exprimîndu-mi speranța că domnul Erdogan va putea participa la unul din evenimentele de dare în exploatare a unui obiect de menire socială, realizat de partenerii turci, care va avea loc pe parcursul anului 2020”, a conchis Dodon.