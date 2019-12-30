

В Анкаре состоялась встреча президентов Республики Молдова Игоря Додона и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие прошло в Президентском дворце.



Напомним, молдавская делегация во главе с президентом Игорем Додоном находится с официальным визитом в Турецкой Республике.



В повестке президента ряд двусторонних встреч с руководством республики, а также встречи в расширенном формате, с участием башканом Гагаузской автономии Ириной Влах, премьер-министра Молдовы Ионом Кику, а также молдавскими парламентариями.





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