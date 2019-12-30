Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
БОМ: ПСРМ - лидер народного доверия
 

В Анкаре состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана (ВИДЕО)



В Анкаре состоялась встреча президентов Республики Молдова Игоря Додона и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мероприятие прошло в Президентском дворце.

Напомним, молдавская делегация во главе с президентом Игорем Додоном находится с официальным визитом в Турецкой Республике.

В повестке президента ряд двусторонних встреч с руководством республики, а также встречи в расширенном формате, с участием башканом Гагаузской автономии Ириной Влах, премьер-министра Молдовы Ионом Кику, а также молдавскими парламентариями.


href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcarmena.sterpu%2Fvideos%2F10206751478503458%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="316" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true">


Опубликовано: 16:52 30/12/2019

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Встреча президентов Молдовы и Турции состоялась!
  • Глава государства находится с официальным визитом в Турции (ВИДЕО)
  • Встреча Игоря Додона и Реджепа Эрдогана состоится в Стамбуле 22 мая (ФОТО)
  • Ирина Влах приедет в Анкару на инаугурацию президента Турции Реджепа Эрдога ...
  • В Международном аэропорту Кишинева приземлился военный борт с автомобилем т ...







    • Все новости

    В Анкаре состоялась встреча президента Молдовы Игоря Додона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана (ВИДЕО)
    Президент Молдовы встретился с председателем Великого национального собрания Турецкии Мустафой Шентопом (ВИДЕО)
    Игорь Додон посетил в Анкаре мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка (ВИДЕО)
    Игорь Додон - безоговорочный лидер рейтинга доверия населения
    Ион Чебан сделал последнее предупреждение строительным компаниям и работникам примэрии
    В Кишиневе спецтехника расчищала улицы от снега
    Примар Кишинева пообещал санкции в отношении руководства Муниципального управления образования
    БОМ: ПСРМ - лидер народного доверия
    Социалисты поздравили с зимними праздниками постояльцев Центра временного размещения людей
    Зинаида Гречаный поздравила жителей Бричан в зимними праздниками
    Глава государства находится с официальным визитом в Турции (ВИДЕО)
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений возглавит Светлана Доготару
    Новым руководителем предприятия EXDRUPO стал Сергей Томицэ
    Сегодня в Администрацию Президента пожаловали колядующие (ВИДЕО)
    На Ботанике продолжаются работы по благоустройству территории
    Глава государства провел рабочую встречу с генпримаром Ионом Чебаном (ВИДЕО)
    Игорь Додон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана в связи с крушением пассажирского самолета
    «Нелепая смерть». Житель Ясс погиб от взрыва петарды во рту
    Президентские выборы в Молдове могут состояться 8 ноября 2020 года
    Десятки рекламных панно и более сотни киосков вывезены с улиц города
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     