



Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился в Анкаре с Председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.



В рамках беседы молдавский лидер обратил внимание на растущий темп политического молдо-турецкого диалога и отметил хорошее сотрудничество, существующее между законодательными органами наших стран, как на уровне руководства, так и на уровне парламентских групп дружбы и комиссий.



Стороны с удовлетворением констатировали, что у нас есть широкая двусторонняя правовая база, которая включает 72 соглашения, а еще 16 проектов договоров находятся на стадии обсуждения. Игорь Додон поприветствовал то, что сегодня этот список будет пополнен еще четырьмя документами, которые будут подписаны в рамках первого заседания Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне.



В этом контексте Председатель Парламента проинформировал главу Молдовы, что 21 декабря законодательный орган Турции ратифицировал межгосударственное соглашение, которое предусматривает взаимное обеспечение социальной защиты наших граждан.



«Поблагодарил руководство Турецкой Республики за оказываемую Республике Молдова помощь, в особенности Гагаузской автономии, в социальной, культурной, гуманитарной и других сферах. Подчеркнул, что мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку.



Также выразили интерес к углублению молдо-турецкого межпарламентского сотрудничества в рамках международных организаций и в борьбе с международным терроризмом.



Выступил за активизацию обмена визитами между законодательными органами двух стран на всех уровнях, в том числе на уровне групп дружбы — последний визит в Кишинев членов парламентской группы дружбы Турция — Молдова состоялся в 2017 году.



Поблагодарил за приглашение в адрес Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный принять участие в мероприятиях, организованных по случаю столетия со дня создания Великого национального собрания Турецкой Республики, которое отметят 23 апреля 2020 года», - отметил Игорь Додон.



