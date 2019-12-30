В ходе официального визита в Турецкую Республику совместно с членами молдавской делегации президент Республики Молдова посетил Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, возведенный в честь первого президента Турции.



Мавзолей Ататюрка – место, крайне важное для руководства страны и особо любимое турецким народом, который чтит основателя Турецкой Республики. Каждый год Президент Турции отмечает здесь Национальный праздник своей страны.



«Возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей музея. Отметил, что мы отдаем дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, внесшим огромный вклад в демократизацию его страны», - отметил Игорь Додон.





