Игорь Додон посетил в Анкаре мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка (ВИДЕО)
В ходе официального визита в Турецкую Республику совместно с членами молдавской делегации президент Республики Молдова посетил Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, возведенный в честь первого президента Турции.
Мавзолей Ататюрка – место, крайне важное для руководства страны и особо любимое турецким народом, который чтит основателя Турецкой Республики. Каждый год Президент Турции отмечает здесь Национальный праздник своей страны.
«Возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей музея. Отметил, что мы отдаем дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, внесшим огромный вклад в демократизацию его страны», - отметил Игорь Додон.
Мавзолей Ататюрка – место, крайне важное для руководства страны и особо любимое турецким народом, который чтит основателя Турецкой Республики. Каждый год Президент Турции отмечает здесь Национальный праздник своей страны.
«Возложил венок и оставил запись в Книге почетных гостей музея. Отметил, что мы отдаем дань глубокого уважения основателю Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку, одному из выдающихся деятелей всей истории Турции, внесшим огромный вклад в демократизацию его страны», - отметил Игорь Додон.
Опубликовано: 13:49 30/12/2019
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