Firma de construcții care a demolat terenul de joacă din sectorul Râşcani al capitalei, are la dispoziție o zi pentru al instala la loc. Un anunț în aces sens a făcut de primarul Ion Ceban în cadrul şedinţei de astăzi a seviciilor primăriei. Edilul spune că nu vor mai fi tolerate ilegalităţile în domeniul construcţiilor în municipiul Chişinău.



"Este grav ce se întîmplă acum în oraş. Văd că unii constructori nu au frică nici de autorităţi, nici de poliţie, nici de lege.



Am dispus ca pînă marţi, terenul de joacă din strada Florilor, sectorul Râşcani, să fie montat la loc de firma de construţii. Acolo nu va fi construit nici un bloc.



La fel, am solicitat să fie revăzută activitatea firmei de construcţii care urma să ridice un bloc cu 16 etaje în locul terenului de joacă.



Totodată, am cerut viceprimarului Ilie Ceban ca pe parcursul zilei de astăzi să fie invitat la discuţii reprezentantul firmei de construcţii.



Avertizez şi ceilalţi constructorii, nimeni nu va mai primi ilegal autorizaţie de construcţie şi certificat de urbanism", a conchis Ceban.