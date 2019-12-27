

Новогодняя Елка в Кремле - мечта всех детей России. А с недавнего времени в многонациональный хоровод вокруг главной елки начали приглашать ребятишек из стран СНГ. В этом году здесь впервые побывали наши, молдавские детки. И сегодня история о 12-ти ребятах, которые в силу определенных причин, живут в центрах временного размещения и о том, как благодаря совместному проекту Первого канала в Молдове и Первого федерального российского канала и при непосредственной поддержке Президента РМ Игоря Додона», они побывали на Всероссийской Кремлевской Елке.



Детские мечты должны исполняться в любую погоду! Например, встреча с любимыми персонажами из сказок, да еще и на легендарной новогодней Елке в Кремле! В этом году здесь — настоящий международный прием: в гости приехали дети из разных стран СНГ, и наши молдавские ребятишки.



Кроме современных декораций, прекрасной музыки и ярких костюмов, детишки увидели настоящую историю о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Венцом развлекательной программы стал спектакль «Письмо Деду Морозу» - увлекательное путешествие в волшебный мир, и даже возможность стать частью сказочного приключения, которое вдохновляет и трогает сердца.



Перед ребятами предстали хорошо знакомые с детства сказочные персонажи, а до и после представления — мастер-классы, хороводы и конкурсы. Больше всего нашим детям полюбился Мистер Муравей. Он же вручил ребятам сладкие подарки.



«На сцене мы видели снеговика. Мне также понравилось, как танцевали сказочные персонажи. Больше всего запомнилось, как они спускались со сцены».



«Мне понравилось, как они искали Деда Мороза со Снегурочкой. Был ещё волшебник со своими двумя учениками. Они тоже искали Деда Мороза».



«Я видела Деда Мороза там. С ним были переодетые персонажи, и они танцевали».



«Были елочки, очень развлекательно».



Ребят сопровождали их воспитатели из центров временного размещения. Говорят таких подарков, как это сказочное путешествие, дети не то что не получали, но и даже не мечтать не смели..



ЛЮДМИЛА БЫРСАН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, СЫНДЖЕРЕЙ



«Для деток, которые с нами приехали это очень большой праздник. То, что они увидели тут, скорее всего об этом они даже не мечтали. Это нечто очень красивое, это невероятное количество эмоций, хороших воспоминаний. Понимаете, это важно для каждого из них. У них у всех своя отдельная история, и есть что-то на душе. Я часто возвращаюсь к мысли, что те моменты, которые они переживают тут, сейчас, может быть это единственные подобные моменты для них, кто знает. Я думаю, как приятное красивое воспоминание, это с ними останется на всю жизнь».



По инициативе Президента РМ и при поддержке благотворительного фонда первой леди страны на Кремлевской Елке побывали ребятишки из 6 районов страны – Хынчешты, Чадыр-Лунга, Кагул, Сынджерей, Кишинёв и Бричаны. У каждого из них своя, сложная история. Как сложится их дальнейшая судьба? Никто не знает. Но можно с уверенностью сказать, что, чем больше ярких, светлых и красивых моментов будет в их жизни, тем больше вероятность, что это будут хорошие истории жизни.



БОГДАН ТАНАСОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV



«Новогодние праздники, которые останутся в их памяти на всю жизнь. Порой им приходится нелегко, можно сказать, что каждый день для них борьба, но только не сегодня и не здесь на Кремлевской Елке, куда мечтают попасть ребятишки, не побоюсь этого сказать, со всего света. Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» подарил этим деткам не просто настоящую новогоднюю сказку, но и возможность побыть ребёнком, порадоваться и окунуться в зимние праздники. Богдан Танасов, Александр Жестков, Москва, Акчент ТВ».