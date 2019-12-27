

Баскетбольные команды Gama Cahul и Basco Bălți встретились в финале Кубка Молдовы. В этом году, победу одержала Basco Bălți и завоевала почетное первое место.



АЛЕКСАНДР АБРАМЧУК, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПО БАСКЕТБОЛУ



Сегодня Национальная федерация РМ подвела итоги, как обычно, в конце каждого года, мы играем за Кубок Молдовы. Вчера были полуфинальные встречи, и сильнейшие команды сегодня встретились в финальном матче. Это «Gama Cahul» и «Basco Bălți».



Обе команды были подготовлены на самом высоком уровне. И это был напряженный матч.



ВАСИЛИЙ СКОРИК, ТРЕНЕР «BASCO BĂLȚI»



«Мероприятие очень ценно для нас, по той причине, что мы одержали сегодня победу. Ну и сегодняшний матч с Gama Cahul, показал, что сегодня мы оказались сильнее».



Команде победителей достались сильные соперники. Чтобы одержать победу им пришлось выложиться на максимум.



ОЛЕГ КЕПТЕНЕ, КАПИТАН КОМАНДЫ «BASCO BĂLȚI»



«Мы приехали за победой, только за победой. У нас была одна цель с самого начала сезона. На 50% мы уже миссию выполнили: кубок выиграли. Осталось выиграть еще и чемпионат. Мы будем стараться и прикладывать максимум усилий для того, чтобы выиграть чемпионат в следующем году».



Это был последний турнир по баскетболу в этом году, а в 2020 уже пройдет чемпионат Молдовы по баскетболу.