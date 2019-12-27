

Тридцать пар торжественно отметили золотые и серебряные юбилеи семейной жизни. Свадебные торжества организовала примария муниципия Кишинев вместе с Управлением гражданского состояния. Поздравила пары с этим прекрасным событием вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич.



Прожить вместе до 100 лет – вот о чем мечтает каждый влюбленный. И только пары, прошедшие по жизни рука об руку, знают, как это непросто.



«Любить друг друга. Уважать. Уступать».



«Самое главное — терпение. Терпение, терпение и еще раз терпение».



«Надо иметь правильную маму, которая воспитает прежде всего мужа. Знали бы вы, как он мне помогал, когда я была сильно больна. Не каждый мужчина смог бы это сделать».



«Надо понимать друг друга. Уважать друг друга. И в любых обстоятельствах уступать, - как это много в совместной жизни значит».



Супружеские пары, прожившие 50-60 лет вместе, - завидный пример для молодого поколения, считает вице-примар Анжела Кутасевич.



АНЖЕЛА КУТАСЕВИЧ, ВИЦЕ-ПРИМАР КИШИНЕВА



«Мы всегда готовы поощрять такие семьи. Мы гордимся их любовью друг к другу. Мы призываем молодое поколение брать пример с таких пар, которые живут любовью, традициями, семьей. Это очень важно для здорового общества!».



Торжественная церемония завершилась вручением подарков и медленным танцем — танцем длиною в жизнь.