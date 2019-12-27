

Существует критический объем крови в организме человека, при котором, запас необходимо восполнить, например, при травмах, или различных заболеваниях. Если этого не сделать – гибель человека неизбежна. Потому слова о том, что своими 400 миллилитрами крови донор спасает, чью-то жизнь, не преувеличение. Очередная кампания по сбору донорской крови прошла под слоганом «МВД сдаёт кровь, спасает жизни, защищает». Организаторами выступили представители Министерства внутренних дел, совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты и Национальным центром переливания крови.



СИЛЬВИЯ РОШКА, ЗАМДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ



«Сегодня мы начинаем совместно с МВД, Минздравом и Национальным центром переливания крови социальное мероприятие по сдаче крове под названием: «МВД сдает кровь, спасает жизни и защищает!». Это уже такая традиция на республиканском уровне. Организовываются кампании совместно с МВД, но в этот раз, учитывая, что приближаются праздники, и мы в преддверии зимы, сейчас это благотворительная акция».



Некоторые сдают кровь впервые, другие приходят уже в десятый раз, однако всех, кто решился на это ,объединяет желание помогать людям.



«С моей стороны это благотворительность, чтобы спасти чью-то жизнь и здоровье. Я уже более 10 раз сдаю кровь, чувствую себя хорошо при этом и согласен в будущем повторить».



«Так как кампания запущена МВД для того, чтобы помочь людям, пострадавшим в ДТП, то есть тем, кто нуждается в нашей помощи, я, будучи, в хорошей форме, готов предложить свою помощь».



«Мне предложили поучаствовать, почему бы и нет? Я не первый раз принимаю участие, уже во второй, если не ошибаюсь».



Цель проведения кампании помочь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Пополнение запасов донорской крови, одна из гарантий того, что в случае необходимости, она поможет людям справиться с последствиями тяжелых ДТП.



СИЛЬВИЯ РОШКА, ЗАМДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ



«Вся собранная донорская кровь непременно дойдет до медицинских учреждений страны и палаты пациентов, которые нуждаются в этом. Это одновременно и призыв к населению, прийти к пунктам сбора крови и пожертвовать её. Резервы донорской крови нужно постоянно пополнять, чтобы иметь возможность обеспечить соответствующее лечение».



В Республике Молдова наблюдается рост желающих стать донорами крови. Сотрудники МВД в этом смысле являются достойным примером. Как в этой, так и в других подобных кампаниях, сотрудники правоохранительных органов, спасатели и карабинеры принимали самое активное участие. Ежегодно, в донорской крови и продуктов из неё нуждаются около 25 тысяч граждан нашей страны.