

Ну а началось путешествие молдавских детей в Москву, со знакомства с деятельностью посольства Республики Молдова в России. Юных земляков встретил лично посол нашей страны, аккредитованный в Москве – Андрей Негуца. Он рассказал ребятам о работе дипмиссии, о задачах, которые стоят перед дипломатами, и поздравил детей с наступающими новогодними праздниками.



Специально для юных гостей Андрей Негуца провел экскурсию по зданию посольства Молдовы в России. Он рассказал ребятишкам о том, сколько людей выполняют дипломатические задачи в Москве, поведал и о нюансах непростой работы дипломата.



АНДРЕЙ НЕГУЦА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ МОЛДОВЫ В РОССИИ



«Мы представляем страну в аккредитованном государстве. Кроме этого мы отвечаем ещё за три страны. Мы координируем Казахстан, Таджикистан и Киргизстан. К примеру недавно мы были в Бишкеке, в Киргизии и вручили президенту Жээнбекову верительные грамоты. То есть , основные наши обязанности, это координация молдавско-российских отношений. Но Кишинёв поручил нам нести ответственность за двусторонние контакты и с этими странами».



Особый интерес вызвала у ребят карта России, где указаны все визиты молдавских дипломатов в различные регионы необъятной России за прошедший год, и отдельно за более длительный период. Посол признался, что за 2019-ый год контакты с российскими коллегами активизировались. Побывали наши ребята и в Москвариуме. Это крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. Здесь обитает более 12 000 морских и пресноводных обитателей. Ребята наблюдали за уникальными крупными морскими животными — касатками, белухой и дельфинами, в том числе познакомились со скатами, мечехвостами и другим удивительными существами.



«Мы были в городе, в самом большом аквариуме. Там мы видели разных рыб, касатку-, очень понравилось там».



«Там были касатки, разные рыбы, дельфины тоже были. Они были обучены, танцевали, прыгали».



«- Да я первый раз подобное видела. Мне понравилось.

- А что делали киты? Исполняли какие-то команды?

- Да, они прыгали, если удачно выполняли трюк, им давали рыбу, может даже две».



Напомним, поездка 12 молдавских детей ,воспитанников Центров временного размещения, состоялась по инициативе главы государства, при поддержке благотворительного фонда первой леди страны «Din Suflet».