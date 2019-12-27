

Согласно решению генпримара столицы Иона Чебан теперь у муниципального предприятия EXDRUPO новый временный руководитель. Им стал Сергей Томицэ, до этого занимавший должность заместителя директора «EXDRUPO».



Столичный градоначальник сегодня побывал на муниципальном предприятии «EXDRUPO». Решение о смене руководителя предприятия, которым до сегодняшнего дня был Марчел Застынчану, было принято в связи с нарушениями, допущенными при организации публичных конкурсов по закупке материалов для ремонта улиц. Нарушения привели к задержке выполнения работ, а также к оспариванию процедур закупки.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА



«Я получал много жалоб по поводу того, что зарплаты выдаются неправильно. Это рабочие часы, которые не оплачивались. И я уже не говорю о премиях, вы работали в очень, очень тяжелых условиях. Я слышал, что вы получали материалы не самого хорошего качества, хоть это и не постоянно происходило. Кроме того, существует проблема того, что необходимые закупки производились поздно, это касается холодного асфальта. Это значит, что существуют проблемы его укладки».



На встрече с генпримаром рабочие EXDRUPO пожаловались на низкую оплату труда, нехватку оборудования, а также неуплату сверхурочных.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Я не буду повторять дважды. Временным исполняющим обязанности директора назначается господин Томицэ, под мою личную ответственность. Абсолютно всем работникам – рассчитать правильно зарплаты и выдать премии из резервов, если резервов нет, сообщите нам, мы решим этот вопрос».